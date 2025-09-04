Η Βουλευτής κ. Κατερίνα Παπακώστα – Παλιούρα, συναντήθηκε σήμερα με τον Διοικητή της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) Τρικάλων, Ταξίαρχο κ. Γρηγόρη Γαρουφαλιά.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό και εποικοδομητικό κλίμα και επικεντρώθηκε στον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η ΣΜΥ στην εκπαίδευση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και στη διαχρονική της συμβολή στην τοπική κοινωνία των Τρικάλων.

Η κ. Παπακώστα εξέφρασε την εκτίμησή της για το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και το ήθος που χαρακτηρίζουν τη Σχολή και συνεχάρη τον Διοικητή και το προσωπικό της για το έργο τους. Παράλληλα, τόνισε την πρόθεσή της να στηρίξει κάθε προσπάθεια που ενισχύει την αποστολή της ΣΜΥ, αναγνωρίζοντας τη σημασία της για την εθνική άμυνα αλλά και για την οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής.

Από την πλευρά του, ο κ. Γαρουφαλιάς ενημέρωσε τη Βουλευτή για τις τρέχουσες δράσεις και προτεραιότητες της Σχολής, καθώς και για ζητήματα που σχετίζονται με την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Διοικητής της Σχολής προσέφερε στην κ. Παπακώστα αναμνηστική πλακέτα «Σε Ένδειξη Τιμής», ως ένδειξη εκτίμησης και αναγνώρισης της στήριξής της προς τη ΣΜΥ.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την επίσκεψή τους στον βρεφονηπιακό σταθμό της ΣΜΥ, όπου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με το προσωπικό και να ενημερωθούν για τη λειτουργία και τις ανάγκες της δομής. Εκεί, η κ. Παπακώστα έλαβε και αναμνηστικές δημιουργίες από τα παιδιά του σταθμού, φτιαγμένες με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, ως μια συγκινητική χειρονομία φιλοξενίας.