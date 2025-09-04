Η γιορτή λήξης της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2025 πραγματοποιήθηκε σήμερα, ολοκληρώνοντας με χαμόγελα, δημιουργία και συγκίνηση ένα καλοκαίρι γεμάτο φαντασία, ήρωες, ξωτικά, ανακαλύψεις και μυστικά!

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θυμηθήκαμε όλα όσα ζήσαμε τους καλοκαιρινούς μήνες μέσα από βιβλία, παιχνίδια και δράσεις που μας ταξίδεψαν σε κόσμους μαγικούς. Δημιουργήσαμε το δικό μας βιβλίο αναμνήσεων, γεμάτο ζωγραφιές, λέξεις και στιγμές που αποτυπώνουν τη χαρά της συμμετοχής και της φαντασίας.

Η Βιβλιοθήκη μετατράπηκε για ακόμη μία φορά σε χώρο ανακάλυψης και έμπνευσης, υπενθυμίζοντάς μας πως όλα είναι δυνατά!