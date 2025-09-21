Ο Δήμος Σοφάδων σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ελληνοϊταλικό Σύλλογο Φιλίας και Συνεργασίας Αποφοίτων Ιταλικών Πανεπιστημίων, στο πλαίσιο του 43ου Διεθνούς Φεστιβάλ Καρδίτσας και υπό την αιγίδα της Ιταλικής Πρεσβείας στην Αθήνα και του Ιταλικού Υπουργείου Πολιτισμού διοργανώνει μια μοναδική και σπάνια συναυλία Ιταλικής Μουσικής Μπαρόκ στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σοφάδων την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 στις 8.30 το βράδυ.

Πρόκειται για μια σπάνια συναυλία με επαγγελματίες καλλιτέχνες πολύ υψηλής ποιότητας, που στοχεύει στην εκλέπτυνση του αισθητικού κριτηρίου της Κοινωνίας, στο ανέβασμα του πνευματικού επιπέδου του Λαού διαμέσου της επαφής με αριστουργήματα της παγκόσμιας μουσικής φιλολογίας.

Συμμετέχουν οι σολίστ Federica D’Antonino, σοπράνο, η Orsolla Russo, μετζοσοπρανο, o Giuseppe Maiorano τενόρος και ο Giuseppe Montanaro, μπάσσος.

Συμμετέχει επίσης η Orchestra da camera Internazionale della Campania και η Μικτή Χορωδία Δωματίου του Ωδείου Καρδιτσας-Κωνσταντινος Ευθυμιάδης σε διδασκαλία Νίκου Ευθυμιάδη.

Διευθύνει ο Μαέστρος Veaceslav Quadrini Ceaicovschi.

Οι σολίστ και τα μουσικά σύνολα θα ερμηνεύσουν το αριστούργημα του Ναπολιτάνικου Μπαρόκ Stabat Mater του συνθέτη Nicola Fago (1675-1728) καθώς και το Stabat Mater, σύγχρονη σύνθεση του Μαέστρου Veaceslav Quadrini Ceaikovschi.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.