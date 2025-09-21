Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια ο Αγιασμός και η Ονοματοδοσία του Δημοτικού Γηπέδου του Α.Ο. ΠΟΡΤΑΙΚΟΣ σε «Χρήστος Χαντζιάρας», την Κυριακή στον χώρο του Γηπέδου που οργάνωσε το Δ.Σ. του Πορταικού παρουσία των ποδοσφαιριστών της ομάδας αλλά και των ποδοσφαιριστών της Ακαδημίας του Πορταικού με την παρουσία αρκετού κόσμου.

Η εκδήλωση άρχισε με ομιλία του Γραμματέα του Δ.Σ. Πορταικού κ. Αλεξάνδρου Παπαστεργίου ο οποίος καλωσόρισε τους επισήμους και τον κόσμο και αναφέρθηκε εν’ ολίγοις, στην προσφορά του εκλιπόντος Χρήστου Χαντζιάρα για την προσφορά του στο Σωματείο του Πορταικού.

Χαιρετισμό έκανε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. Αλέξανδρος Τζιουβάρας ο οποίος και αυτός με τη σειρά του αναφέρθηκε στην προσφορά του Χρήστου Χαντζιάρα και στην συνέχεια ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Πύλης Κώστα Μαράβα για την προσφορά του Δήμου στην ομάδα, καθώς και την Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κ. Χρύσα Ντιντή.

Κατόπιν η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ντιντή στην ομιλία της ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας προγραμμάτισε πολλά έργα στην Πύλη για την παραπέρα ανάπτυξη της.

Στην συνέχεια σύντομη ομιλία έκανε και ο Δήμαρχος Πύλης Κων/νος Μαράβας έδωσε συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας του Πορταικού και την σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Κοινότητας Πύλης και την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Πύλης για την πρωτοβουλία της Ονοματοδοσίας του γηπέδου σε Χρήστος Χαντζιάρας.

Ο Δήμος Πύλης είναι υπέρ του αθλητισμού βοηθώντας όλα τα Χωριά του Δήμου και είναι δίπλα τόσο στο Σωματείο του Πορταικού όσο και στα υπόλοιπους αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου.

Τέλος ακολούθησαν τα Εγκαίνια και ο Αγιασμός στο ανακαινισμένο γήπεδο του Πορταικού.

Παρόντες ήταν Αντιδήμαρχοι και δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Πύλης καθώς και εκπρόσωποι φορέων της περιοχής.