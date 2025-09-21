Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή η Ευαγγελή Ζάχου.
Κηδεύεται την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 17:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αμμουδιάς Τρικάλων.
Αφήνει πίσω της τα παιδιά της Ελένη Ζάχου – Δημοσθένη Νικολαϊδη, Αικατερίνη Ζάχου – Ηλία Κυριακόπουλο, τον εγγονό Ευάγγελο Μάριο Κυριακόπουλο και λοιποί συγγενείς.
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 22/9/2025 και ώρα 16:30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα Ζάχος
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Κάτω Ελάτης.
Αντί στεφάνων τα χρήματα θα δοθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Τα της τελετής επιμελείται το γραφείο τελετών
<< Άρχων Μιχαήλ >> (Όθωνος 24-τηλ. 2431073200).
