Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή η Ευαγγελή Ζάχου.

Κηδεύεται την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 17:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αμμουδιάς Τρικάλων.

Αφήνει πίσω της τα παιδιά της Ελένη Ζάχου – Δημοσθένη Νικολαϊδη, Αικατερίνη Ζάχου – Ηλία Κυριακόπουλο, τον εγγονό Ευάγγελο Μάριο Κυριακόπουλο και λοιποί συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 22/9/2025 και ώρα 16:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα Ζάχος

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Κάτω Ελάτης.

Αντί στεφάνων τα χρήματα θα δοθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Τα της τελετής επιμελείται το γραφείο τελετών

<< Άρχων Μιχαήλ >> (Όθωνος 24-τηλ. 2431073200).