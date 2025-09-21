Με μια νοσταλγική μουσική βραδιά, γεμάτη μνήμες και συναίσθημα κορυφώθηκαν τα ΤΣΙΤΣΑΝΕΙΑ 2025, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20/09 στο γήπεδο του Κεφαλόβρυσου Τρικάλων.

Η Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Μαργαρίτας Θεοδωράκη, παρουσίασε ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα, όπου δύο κορυφαίοι δημιουργοί του ελληνικού τραγουδιού συναντήθηκαν μέσα από τις αθάνατες μελωδίες τους, αποδεικνύοντας ότι η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και του Απόστολου Καλδάρα εξακολουθεί να εμπνέει και να ενώνει τις γενιές.

Στη σκηνή, το έργο του Μίκη Θεοδωράκη και του Απόστολου Καλδάρα ζωντάνεψε μέσα από τις φωνές των σπουδαίων ερμηνευτών, Σοφία Παπάζογλου, Παναγιώτη Πετράκη, Γιάννη Διονυσίου και Άγγελο Θεοδωράκη που απέδωσαν με πάθος και ευαισθησία τα τραγούδια, δημιουργώντας μια έντονα συγκινησιακή ατμόσφαιρα, ενώ η παρουσία της Μαργαρίτας Θεοδωράκη, κόρης του Μίκη Θεοδωράκη και του Κώστα Καλδάρα, γιου του Απόστολου Καλδάρα, προσέδωσε ιδιαίτερη συγκινησιακή φόρτιση στη συναυλία.

Το κοινό τραγούδησε μαζί τους, ζώντας μια μοναδική εμπειρία που γέμισε την φθινοπωρινή νύχτα με ήχους και εικόνες από την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, ο εκπρόσωπος της Ι.Μ. Τρίκκης Γαρδικίου και Πύλης,Πρωτοσύγκελος Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Κανίνας, η Βουλευτής της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα, ο Δήμαρχος Πύλης Κωνσταντίνος Μαράβας, ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας Σπύρος Αγναντής, η Αντιδήμαρχος του Δήμου Τρικκαίων Ελένη Πούλιου, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Φαρκαδόνας Χρήστος Καραμάνος, ο εκπρόσωπος του Δήμου Μετεώρων Αθανάσιος Καψάλης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Σάκης Ξάφος, Άρης Κολιός και Μπέτυ Χατζηγάκη, ο Διοικητής της ΣΜΥ Ταξίαρχος Γρηγόρης Γαρουφαλιάς, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων Νικόλαος Γουγουλάκης, η πρώην Βουλευτής Σούλα Μερεντίτη, οι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Τρικκαίων Αντώνης Λάππας και Ευαγγελία Γρηγορίου, ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κεφαλόβρυσου Αθανάσιος Παπαβασιλείου, ο σύμβουλος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα σε θέματα Πολιτισμού Γιώργος Ανδρέου, καθώς και πλήθος κόσμου αλλά και αυτοδιοικητικοί και θεσμικοί φορείς.