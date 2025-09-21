Με ενημερώσεις μαθητών/τριών και πολιτών για την ορθή χρήση του ποδηλατοδρόμων & πεζοδρόμων, ζωγραφική και σκάκι την Παρασκευή και το Σάββατο 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώθηκαν οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας στα Τρίκαλα. Ο Δήμος Τρικκαίων διοργάνωσε πλήθος δραστηριοτήτων, θέτοντας το φετινό μήνυμα “Κινητικότητα για όλους” στην πρώτη γραμμή. Η συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας (πραγματοποίησε εκδηλώσεις επί διήμερο) το τμήμα Τροχαίας της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, την e-trikala ΑΕ και το πρόγραμμα Elaborator, την Hellas Direct (project SafeRoads) τη Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων, τον Σύλλογο Τρικαλινών Ζωγράφων, τα ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων ΟΜΟΝΟΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΣ, ΦΡΟΥΡΙΟ, τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και πλήθος σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών, δημιούργησε ένα ευρύ πεδίο δράσης για την κινητικότητα.

Τη δε Παρασκευή και το Σάββατο, μαθητές και μαθήτριες ενημερώθηκαν για τη χρήση των ποδηλατοδρόμων, έπαιξαν σκάκι και ζωγράφισαν την πόλη που θέλουν. Το δε απόγευμα της Παρασκευής, εκπρόσωποι τοπικών φορέων απέστειλαν το δικό τους μήνυμα για την ημέρα: ο Πρωτοσύγκελος της ΙΜ Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης αρχιμανδρίτης Αλέξιος Κανίνας, η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, η πρόεδρος της e-trikala AE Εφη Λεβέντη, ο διοικητής του τμήματος Τροχαίας Τρικάλων κ. Κων/νος Κωστακόπουλος, η προϊσταμένη της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας Τρικκαίων κ. Ευαγγελία Κοντογιάννη.

Με αυτές τις εκδηλώσεις ο Δήμος Τρικκαίων έδωσε έμφαση στο πώς τα παιδιά μαθαίνουν για την κινητικότητα και μάλιστα με συνεχόμενες, επί δεκαετίες διοργανώσεις (το τόνισε η κ. Λεβέντη στον χαιρετισμό της), αλλά και στην ανάγκη για μετακίνηση στην πόλη με ασφάλεια, σεβασμό και υπευθυνότητα (όπως υπενθύμισε η κ. Κοντογιάννη). Από τον Δήμο Τρικκαίων παρέστησαν επίσης οι δημοτικοί σύμβουλοι Βίβιαν Τέγου και Αντώνης Λάππας.

Στο τέλος της δράση, η προϊσταμένη του τμήματος Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας (Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας) του Δ. Τρικκαίων κ. Ράνια Ζαλαβρά, επέδωσε στην κ. Λεβέντη όμορφες ζωγραφιές και συον κ. Κωστακόπουλο, στις οποίες τα παιδιά των ΚΔΑΠ με τη μέριμνα των εκπαιδευτικών τους φρόντισαν να αποτυπώσουν το όνειρό τους για τα Τρίκαλα.