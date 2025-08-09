Με ιδιαίτερη συγκίνηση τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025, στην Ιερά Μονή Βαρλαάμ Μετεώρων, το τεσσαρακονθήμερο πολυαρχιερατικό μνημόσυνο του αοιδίμου Γέροντος και Προηγουμένου της Μονής, Αρχιμανδρίτου Ισιδώρου Τσιατά.

Προηγήθηκε πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, συλλειτουργούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου, του Σεβασμιωτάτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμου και άλλων Αρχιερέων, μοναχών και ιερέων, ενώ το καθολικό της Μονής γέμισε από πιστούς που προσήλθαν για να τιμήσουν τη μνήμη του μακαριστού Γέροντος.

Ο Μητροπολίτης μας για τον Γέροντα:

Ο Γέροντας Ισίδωρος υπήρξε άνθρωπος μοναδικός και μοναχός αψεγάδιαστος, που ξεχώρισε για το ακέραιο ήθος, την ακεραιότητα και την αγαθότητα της καρδιάς του. Υπηρέτησε την Εκκλησία με ζήλο και αυταπάρνηση σε όλη τη ζωή του, ενώ η Παναγία τον οδήγησε στα Μετέωρα σε μια δύσκολη στιγμή της ιστορίας τους.

Σοφός και διορατικός, υπήρξε θεματοφύλακας της ιερότητας των Μετεώρων, κομμάτι της ιστορίας τους και ζωντανό θεμέλιο της «Λιθούπολης». Παρά την αυστηρή του όψη, η καρδιά του ήταν γεμάτη παιδική απλότητα και ευαισθησία, ενώ η γλυκύτητα του λόγου του και η ευγένεια των τρόπων του άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους τον γνώρισαν.

Συμπονετικός και ευσυμβίβαστος, στάθηκε ειρηνοποιός και στήριγμα για πολλούς, ενώ οι ευεργεσίες του, συχνά σιωπηλές και αφανείς, παραμένουν χαραγμένες στη μνήμη των πνευματικών του παιδιών.

Η μνήμη του Γέροντος Ισιδώρου θα παραμείνει αιώνια ζωντανή, τόσο στις καρδιές των αδελφών της Μονής, όσο και σε όλη την τοπική κοινωνία των Μετεώρων που τον αγάπησε και τον τίμησε.

