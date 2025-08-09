Σε συνεργασία με το συγκρότημα «Γροθιά στο Κατεψυγμένο», ο Νικολάου παρουσιάζει ένα τραγούδι που ήδη συζητείται, με τίτλο «ΟΠΕΚΕΠΕ λες και κλαις». Με στίχους που παντρεύουν το χιούμορ με την κοινωνική σάτιρα, ο καλλιτέχνης «πυροβολεί» την υπόθεση, τραγουδώντας:

«ΟΠΕΚΕΠΕ λες και κλαις, τσιμπούσες επιδόματα αγρότη ενώ δεν έχεις ούτε μια γλάστρα μικρή…

ΟΠΕΚΕΠΕ λες και κλαις, το πρόστιμο που ρίξανε από Ευρώπη θα το πληρώσεις σίγουρα κι ας μη φταις εσύ».

Το τραγούδι, που κυκλοφορεί ήδη διαδικτυακά, συνδυάζει καυστικούς στίχους με έντονο ρυθμό, σχολιάζοντας με σαρκασμό μια υπόθεση που έχει πάρει διαστάσεις, ενώ, όπως φαίνεται, αγγίζει και την έμπνευση της τοπικής καλλιτεχνικής σκηνής.