Στην πανηγυρίζουσα Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Οσίου Νικάνορα Ζάβορδας, παραβρέθηκε ο πρόεδρος Ιεροψαλτών Τρικάλων Υποψ. Δρ. Αθανάσιος Γ. Δημητρίου συνοδεύοντας τον Αρχιμανδρίτη Ευάγγελο Κατσάρα, ο οποίος στα 40 χρόνια που διακονούσε την Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών ως εφημέριος στον ναό του Αγίου Γεωργίου Δοξαρά όπου υπήρξε ο κτήτορας του ναού, προσέφερε και τις υπηρεσίες του πριν και μετά τον σεισμό του 1995 όπου η Μονή σχεδόν καταστράφηκε. Οι προσκυνητές και οι κάτοικοι της περιοχής μόλις αντίκρισαν τον πατέρα Ευάγγελο έσπευσαν να πάρουν την ευχή του. Στην Ιερά Μονή ιερούργησε ο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτας εκπρόσωπος του Πατριάρχου συμπαραστατούμενος από τον οικείο Μητροπολίτη Γρεβενών κ. Δαυίδ και τον Θεοφιλέστατο επίσκοπο Ολβίας Επιφάνιο. Στο τέλος ο πατήρ Ευάγγελος και ο πρόεδρος των Τρικάλων Ιεροψαλτών είχαν εγκάρδιες συνομιλίες τόσο με τον Αρχιεπίσκοπο κ. Νικήτα ο οποίος έλκει την καταγωγή του από τον Κρόκο Κοζάνης, με τον Μητροπολίτη Γρεβενών κ. Δαυίδ αλλά και με τον Ηγούμενο της ως άνω Ιεράς Μονής. Στην εορτή παρέστησαν δε η πολιτική και αστυνομική ηγεσία της περιοχής και εκατοντάδες προσκυνητές απ’ όλη την Ελλάδα.