Τη Δευτέρα 11-08-2025 ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτριος Κουρέτας, συνοδευόμενος από την Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και τους Περιφερειακούς Συμβούλους, θα επισκεφθεί την Π.Ε. Τρικάλων, προκειμένου να διαπιστώσει την πρόοδο των εργασιών των έργων.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του Περιφερειάρχη περιλαμβάνει:

11.00 πμ. Επίσκεψη και επιθεώρηση του έργου της λιμνοδεξαμενής στην Τ.Κ.

Παλιαομονάστηρου του Δήμου Πύλης και συγκεκριμένα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ»

12.00 Επίσκεψη και επιθεώρηση του έργου του Φράγματος Ληθαίου στη θέση

του οικισμού της Νέας Ζωής της Τοπικής Κοινότητας Αύρας του Δήμου

Μετεώρων και συγκεκριμένα των έργων 1. «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ

ΕΡΓΟΥ «ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ» και 2. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ “ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ».