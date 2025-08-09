Χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν το βουνό για να ζήσουν τη μαγεία της μουσικής κάτω από τον έναστρο ουρανό. Μυστακίδης, Μάλαμας, Καραπατάκη και Πιστιόλης έγραψαν την πρώτη σελίδα ενός τριημέρου που θα μείνει αξέχαστο.

Η αυλαία του φετινού Anilio Park Festival άνοιξε το βράδυ της Παρασκευής (8 Αυγούστου) με χιλιάδες επισκέπτες να κατακλύζουν το βουνό, δημιουργώντας ένα ανεπανάληπτο σκηνικό. Από νωρίς, το κοινό είχε αρχίσει να στήνει τις σκηνές του και να παίρνει θέσεις γύρω από την εντυπωσιακή κεντρική σκηνή, έτοιμο να ζήσει μια νύχτα γεμάτη μουσική και έντονα συναισθήματα.

Η πρώτη μέρα είχε δυνατά ονόματα: Δημήτρης Μυστακίδης, Σωκράτης Μάλαμας, Ιουλία Καραπατάκη και Κωσταντής Πιστιόλης ανέβηκαν στη σκηνή και παρέσυραν το κοινό σε ένα ταξίδι ήχων, από τις μπαλάντες και τα έντεχνα, μέχρι τον παλμό της παραδοσιακής μουσικής. Οι χιλιάδες φωνές που ενώθηκαν στα ρεφρέν δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που δύσκολα περιγράφεται με λόγια.

Ωστόσο, το αδιαχώρητο που σημειώθηκε, με τη μαζική ταυτόχρονη άφιξη οχημάτων και το στενό οδικό δίκτυο, προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα αρκετοί να μη φτάσουν ποτέ στις συναυλίες. Οι διοργανωτές ζήτησαν συγγνώμη για την ταλαιπωρία και δεσμεύτηκαν για επιστροφή χρημάτων σε όσους δεν κατάφεραν να παρευρεθούν.

Παρά τις δυσκολίες, όσοι βρέθηκαν εκεί έζησαν μια μοναδική εμπειρία, κάτω από τον έναστρο ουρανό της Πίνδου, με τη μουσική να αγκαλιάζει το βουνό και το κοινό να γίνεται μια τεράστια παρέα. Το Anilio Park Festival απέδειξε από την πρώτη κιόλας μέρα ότι ήρθε για να αφήσει το στίγμα του στα καλοκαιρινά δρώμενα.