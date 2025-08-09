Η υγεία του είχε επιβαρυνθεί σημαντικά μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το περασμένο Πάσχα, με την κατάσταση να επιδεινώνεται τους τελευταίους μήνες. Παρά την προσπάθεια και τη στήριξη των κοντινών του ανθρώπων, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, όπου συγγενείς και φίλοι θα τον αποχαιρετήσουν για πάντα.