Η τοπική κοινωνία της Γλώσσας Σκοπέλου βυθίστηκε στη θλίψη στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του 40χρονου Μάνθου Καλογερόπουλου. Γνωστός για τον ζεστό του χαρακτήρα και ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους, ο Μάνθος υπήρξε η ψυχή του μπαρ «PTHARAKIA», αποτελώντας σημείο αναφοράς για τις νύχτες διασκέδασης του νησιού.
Η υγεία του είχε επιβαρυνθεί σημαντικά μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το περασμένο Πάσχα, με την κατάσταση να επιδεινώνεται τους τελευταίους μήνες. Παρά την προσπάθεια και τη στήριξη των κοντινών του ανθρώπων, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, όπου συγγενείς και φίλοι θα τον αποχαιρετήσουν για πάντα.
Αφήστε μια απάντηση