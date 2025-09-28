Η ΑΕΤ συνεχίζει να γράφει ιστορία πστο Κύπελλο ΕΣΚΑΘ! Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, η ομάδα μας επικράτησε του Σπάρτακου Λάρισας με σκορ 70 –50, κερδίζοντας με 20 πόντους διαφορά και παίρνοντας πανάξια την πρόκριση στο Final 4 της διοργάνωσης!

Οι παίκτες μας πήραν το προβάδισμα από την πρώτη περίοδο και δεν το άφησαν ποτέ, ελέγχοντας πλήρως τον αγώνα και μη δίνοντας καμία ευκαιρία στον αντίπαλο να απειλήσει. Μια πραγματικά κυριαρχική εμφάνιση μπροστά στον κόσμο μας!

Και τώρα… η προσοχή στρέφεται στο πρωτάθλημα!

Το Σάββατο, στις 20:00, η ΑΕΤ ξεκινά τις υποχρεώσεις της με τον πρώτο εντός έδρας αγώνα και σας περιμένει όλους για να γεμίσουμε ξανά τις κερκίδες!

Η ΑΕΤ πάει δυνατά – σε Κύπελλο και Πρωτάθλημα!