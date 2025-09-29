Εκτός από δύο συνάδελφοι είναι και καλοί φίλοι από τότε που γνωρίστηκαν στη σειρά «Είσαι το ταίρι μου».

Οι δυο ηθοποιοί απόλαυσαν τον καφέ τους και πόζαραν χαμογελαστοί και ευδιάθετοι σε γνωστό στέκι στο Λουτράκι και η εν λόγω φωτογραφία δημοσιεύτηκε στο προφίλ της καφετέριας στο instagram.

«Η πιο μεγάλη τηλεοπτική αγάπη ήταν η Βίκυ Σταυροπούλου. Ελπίζω πως έχω αλλάξει προς το καλύτερο. Έχω κρατήσει πολύ ωραίες αναμνήσεις. Αν πεθάνω, θα είμαι ευτυχισμένος», έχει δηλώσει σε συνέντευξή του ο Λαρισαίος Αλέξης Γεωργούλης για την Βίκυ Σταυροπούλου.