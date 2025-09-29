Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Σκοπέλου από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε περίπου στις 6 τα ξημερώματα της Δευτέρας, στο ύψος του Στάφυλου.

Ένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, εξετράπη της πορείας του σε στροφή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του πίσω επιβάτη, ενός νεαρού άνδρα που εργαζόταν στο νησί για τη θερινή περίοδο.

Σύμφωνα με το sporadesnews.gr, στο όχημα βρίσκονταν επίσης ο οδηγός και ο συνοδηγός, και οι δύο από τη Σκόπελο, οι οποίοι τραυματίστηκαν και αναμένεται να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.

Το Αστυνομικό Τμήμα Σκοπέλου διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

ΠΗΓΗ: gegonota.news