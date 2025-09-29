Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΒΑΣ. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 94Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 30 – 9 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Καλλιόπη Ζησοπούλου.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ζωή Ζησοπούλου και Σωτήριος Αντωνίου, Βασίλειος Ζησόπουλος.

Η ΕΓΓΟΝΗ: Μαρία – Ιωάννα.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων, την Τρίτη 30 – 9 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».