Ενημερωτική δράση για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα υλοποιήθηκε την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025 στο Παράρτημα Ρομά στον Πύργο και την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 στο Παράρτημα Ρομά και Ευπαθών Ομάδων στο Κηπάκι σε συνεργασία με την 5η Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και την 1η Τ.Ο.Μ.Υ. Τρικάλων.

Η δράση απευθυνόταν σε ωφελούμενους/ες των Παραρτημάτων Ρομά, που είχαν την δυνατότητα να ενημερωθούν για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα, τους παράγοντες κινδύνου και τα μέτρα πρόληψης. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από Ιατρό, Νοσηλεύτρια και Επισκέπτρια Υγείας της 1ης Τ.Ο.Μ.Υ.

Εκτός από ενημερωτικό είχε και διαδραστικό χαρακτήρα η δράση, καθώς οι ωφελούμενοι/ες είχαν την ευκαιρία να θέσουν τις απορίες τους στο προσωπικό της Τ.Ο.Μ.Υ και να λάβουν τις ανάλογες συμβουλές υγείας. Στο τέλος διενεργήθηκαν μετρήσεις αρτηριακής πίεσης στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου.

Στόχος της δράσης ήταν η προαγωγή και η προάσπιση της υγείας μέσω της ενημέρωσης και της πρόληψης για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα, τα οποία αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στη χώρα μας.

Το Παράρτημα Ρομά και Ευπαθών Ομάδων στο Κηπάκι και το Παράρτημα Ρομά του Δήμου Τρικκαίων στον Πύργο χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».