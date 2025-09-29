Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το απόγευμα (28-09-2025) αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Βόλου, στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απειλή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, προχθές το πρωί (27-09-2025) στον Βόλο, ο δράστης επισκέφθηκε οικία άλλου ημεδαπού και επικαλούμενος φιλικές σχέσεις με συγγενικό πρόσωπο του ιδιοκτήτη, ζήτησε δανεικά χρήματα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, βγάζοντας από τσαντάκι που έφερε ένα μαχαίρι, απείλησε τον ιδιοκτήτη.Το μαχαίρι βρέθηκε αργότερα κοντά στην οικία και κατασχέθηκε από τις αρχές.

Η υπόθεση ερευνάται περαιτέρω, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες αρχές για τις περαιτέρω διαδικασίες.