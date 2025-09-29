Με αίσθημα βαθιάς συγκίνησης και σε κλίμα σεβασμού, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, εκδήλωση στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, αφιερωμένη στη μνήμη των μαθητών/τριών του Γενικού Λυκείου Φαρκαδόνας που έχασαν τη ζωή τους σε σχολική εκδρομή στον Μαλιακό Κόλπο.

Η εκδήλωση περιελάμβανε αγώνα δρόμου μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων (Γυμνάσιο, ΓΕΛ& ΕΠΑΛ, Δημοτικά Σχολεία) της Φαρκαδόνας, ο οποίος έλαβε χώρα στο κέντρο της Φαρκαδόνας, ύστερα από πρωτοβουλία και πρόσκληση του Δήμου Φαρκαδόνας σε συνεργασία με το ΓΕΛ Φαρκαδόνας, παρουσία μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και τοπικών αρχών.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κ. Αλέξανδρος Καπανιάρης, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων: « Η σημερινή ημέρα είναι μία υπενθύμιση της αξίας του σχολικού αθλητισμού αλλά και μια ευκαιρία συλλογικής μνήμης και σεβασμού προς τα παιδιά που χάθηκαν τόσο πρόωρα και άδικα. Οφείλουμε να τιμούμε τη ζωή, την αλληλεγγύη και την ασφάλεια των παιδιών μας σε κάθε δραστηριότητα. Η μνήμη των παιδιών που έφυγαν μας οδηγεί να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Ο αθλητισμός ενώνει, θεραπεύει και τιμά τη ζωή ακόμη και εκείνων που δεν είναι πια μαζί μας».

Η εκδήλωση περιελάμβανε:

Ομαδοσυνεργατικά παιχνίδια στον αύλειο χώρο του ΓΕΛ Φαρκαδόνας με την καθοδήγηση της καθηγήτριας Φ.Α και στη συνέχεια πορεία μνήμης προς το κέντρο της πόλης με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών όλων των σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Φαρκαδόνας με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών τους καθώς και αστυνομικού και περιπολικού. Η προθέρμανση έγινε στο σημείο εκκίνησης και τερματισμού που ήταν το ΚΕΠ Φαρκαδόνας με τη συνδρομή του παραολυμπιονίκη κ. Τάσου Κουρδή. Στο τέλος έγινε απονομή μεταλλίων και ενός λεπτού σιγή.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Τρικάλων κα Χρύσα Ντιντή, ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας κ. Σπυρίδωνας Αγναντής, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Πολιτισμού κ. Χρήστος Καραμάνος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Κωνσταντίνος Σφυρλίδας, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ. Ευάγγελος Κοταρέλας, ο Διοικητής του Α.Τ. Φαρκαδόνας κ. Δημήτριος Νταφέκης, γονείς και συγγενείς των θυμάτων του Μαλιακού και οι διευθυντές όλων των σχολικών μονάδων της Φαρκαδόνας. Σημαντική ήταν η παρουσία του ΕΚΑΒ, της Σχολικής Νοσηλεύτριας κας Αθ. Τζαφέτα και η συμβολή των καθηγητών Φ.Α. κας Παρασκευής Κούμπου, κ. Βασιλείου Γριζανίτη και κ. Γεωργίου Λέτσιου.