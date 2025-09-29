Εκδικάστηκαν σήμερα (29/9) στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας, τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν Δήμαρχοι της Δυτικής Θεσσαλίας, ζητώντας να μην πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Θεσσαλίας και οι εκλογές για την ανάδειξη νέας Διοίκησης, η οποία έχει οριστεί για σήμερα στις 14.00 στα Τρίκαλα.

Οι Δήμοι που προσέφυγαν είναι οι: Αργιθέας, Λίμνης Πλαστήρα, Μουζακίου και Παλαμά από το Ν. Καρδίτσας και Πύλης και Τρικκαίων, από το Ν. Τρικάλων. Και ζητούν 11μελές συμβούλιο, ώστε εκτός από τους 5 μεγάλους Δήμους και τον εκπρόσωπο των εργαζομένων, τα υπόλοιπα πέντε μέλη που θα εκλέγονται στη διοίκηση, να εκπροσωπούν μικρότερους ΟΤΑ από όλη τη Θεσσαλία.

Μιλώντας στο KarditsaLive.Net o κ. Ευάγγελος Ζαχαρόπουλος, Δικηγόρος των Δημάρχων, έκανε λόγο για μεθόδευση και χειραγώγηση του ΔΣ από τους Δήμους Λάρισας και Βόλου, τονίζοντας τα εξής:

«Συζητήθηκε σήμερα στο Πρωτοδικείο της Καρδίτσας η προσωρινή διαταγή επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν οι Δήμοι Τρικκαίων, Παλαμά και υπόλοιποι Δήμοι των νομών Τρικάλων και Καρδίτσας, όσον αφορά την αναστολή της σημερινής Γενικής Συνέλευσης, που αφορά την εκλογή νέου προεδρείου στο ΦΟΔΣΑ.

Για το λόγο ότι στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση ελήφθη μια απόφαση κατά παραβάσεων των διατάξεων του νόμου, όπου άλλαξε η σύνθεση του συμβουλίου και από 11μελές έγινε 9 μελές.

…θεωρούμε πως έχει γίνει μεθόδευση, υπάρχει χειραγώγηση και έλεγχος του Διοικητικού Συμβουλίου, από τους Δήμους Λάρισας και Βόλου, που ουσιαστικά κατέχουν το 43% των μετοχών .

Επίσης, θεωρούμε πως δεν ελήφθη νομότυπα η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για λόγους που έχουμε αναπτύξει στο δικόγραφο και ζητάμε την αναστολή της σημερινής Γενικής Συνέλευσης».

Η απόφαση της προσωρινής διαταγής αναμένεται να εκδοθεί στις 14.00 μ.μ.

Λ.Μ., KarditsaLive.Net