Άνευ προηγουμένου επίθεση κατά των δικαστικών λειτουργών που χειρίζονται την υπόθεση της εθνικής τραγωδίας στα Τέμπη, εξαπέλυσε από τη Λάρισα το πρωί της Δευτέρας η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» και συνήγορος συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όπως τόνισε μεταξύ άλλων, «δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοια δικαστική και εισαγγελική ξετσιπωσιά. Δεν έχω συναντήσει ξανά τέτοιους λειτουργούς που δεν έχουν σε τίποτε να καταπατούν το καθήκον τους, να παραβιάζουν τις πιο ιερές υποχρεώσεις για να μπαζώσουν μία ποινική υπόθεση πολλαπλών κακουργημάτων, αφαίρεσης με κακουργηματικό τρόπο 57 ανθρώπινων ζωών… Δεν έχω ξαναδεί τέτοιους ξετσίπωτους λειτουργούς…»

Δείτε τι δήλωσε: