Νοσταλγικές εικόνες με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης που πραγματικά εντυπωσιάζουν, παρουσιάζει νέο βίντεο του λογαριασμού “timetraveler” στα social media.

Αυτή τη φορά η χρονομηχανή πηγαίνει πίσω στο 1975, στη Λάρισα. “Γύρισε πίσω στον χρόνο με μια αυθεντική βόλτα στη Λάρισα του 1975! Vintage αυτοκίνητα, παλιά καφενεία, καθημερινές σκηνές και η ατμόσφαιρα μιας πόλης που αλλάζει. Δες περισσότερα ιστορικά POV reels για την παλιά Ελλάδα, urban moments και retro βόλτες!” αναφέρει ο δημιουργός του βίντεο.

Δείτε το: