Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο
ΧΡΗΣΤΟ ΚΩΝ. ΜΥΛΩΝΑ
ΣΥΝΤ/ΧΟ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ
ΕΤΩΝ 73
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 29 – 9 – 2025 και ώρα 4.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ελισσάβετ Μυλωνά
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κωνσταντίνος Μυλωνάς & Θεοδώρα Σακελλαριάδη
Χαρούλα Μυλωνά & Δημήτριος Πατσιαλής
Η ΕΓΓΟΝΗ Μάρια
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, την Δευτέρα 29 – 9 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .
3) Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν για το συσσίτιο του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .
