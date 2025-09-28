Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΧΡΗΣΤΟ ΚΩΝ. ΜΥΛΩΝΑ

ΣΥΝΤ/ΧΟ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ

ΕΤΩΝ 73

Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 29 – 9 – 2025 και ώρα 4.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ελισσάβετ Μυλωνά

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κωνσταντίνος Μυλωνάς & Θεοδώρα Σακελλαριάδη

Χαρούλα Μυλωνά & Δημήτριος Πατσιαλής

Η ΕΓΓΟΝΗ Μάρια

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, την Δευτέρα 29 – 9 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ.

2) Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .

3) Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν για το συσσίτιο του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .