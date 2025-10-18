Ο Σύλλογος ΑμεΑ «Ελπίδα Τρικάλων» πραγματοποίησε συνάντηση με τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου Τρικάλων κ. Αγλαΐα Ρογγανάκη με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας οδοντιατρικού τμήματος για άτομα με αναπηρία.

Η Διοικήτρια άκουσε με ενδιαφέρον το αίτημα του Συλλόγου και δεσμεύτηκε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να γίνει πράξη η δημιουργία του οδοντιατρικού τμήματος στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά τη Διοίκηση του Νοσοκομείου για τη θετική της στάση και την ευαισθησία απέναντι στα άτομα με αναπηρία.