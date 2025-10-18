Στο ψηφιακό πελατολόγιο και στα σοβαρά προβλήματα που έχει προκαλέσει η εφαρμογή του στον κλάδο, επικεντρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Συνεργείων Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών Θεσσαλίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Μαγνησίας.

Οι επαγγελματίες του χώρου ζήτησαν τη στήριξη της Πολιτείας και της Κυβέρνησης, καθώς –όπως τόνισαν– ο τρόπος εφαρμογής των ψηφιακών εργαλείων δημιουργεί σοβαρά λειτουργικά προβλήματα για τα μικρά συνεργεία, που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων Μαγνησίας (ΣΙΣΑΜ), Νίκος Πλουμιστός, μίλησε με σκληρή γλώσσα για την κατάσταση που επικρατεί:

«Δεχόμαστε ψηφιακό bullying το τελευταίο διάστημα, όλα τα συνεργεία. Καλούμαστε να προσαρμοστούμε σε ένα σύστημα χωρίς να διαθέτουμε οργανωτική δομή ή επαρκές προσωπικό. Ο χρόνος είναι ελάχιστος, δεν υπάρχει καμία υποστήριξη και δημιουργείται ένα σοβαρό λειτουργικό ζήτημα για τον κλάδο μας. Ελπίζουμε οι υπεύθυνοι που διαχειρίζονται τις τύχες μας να έχουν τουλάχιστον τη στοιχειώδη ευγένεια να μας ακούσουν».

Οι εκπρόσωποι των συνεργείων υπογράμμισαν ότι η ψηφιακή μετάβαση πρέπει να συνοδευτεί από ουσιαστική εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη και επαρκή χρόνο προσαρμογής, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω πίεση στις μικρές επιχειρήσεις που ήδη δοκιμάζονται από την ακρίβεια και το υψηλό λειτουργικό κόστος.

