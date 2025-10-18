Εκδήλωση για την επέτειο απελευθέρωσης των Τρικάλων από τους Ναζί διοργανώνει τη Δευτέρα η ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ – Απόγονοι Παράρτημα Τρικάλων.

Ογδόντα ένα χρόνια από την 18η Οκτώβρη 1944 δεν ξεχνάμε την Απελευθέρωση των Τρικάλων από το ναζί κατακτητή που, κάτω από τα χτυπήματα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στη χώρα μας, εξαναγκάζονταν να εγκαταλείψει την πόλη και τη χώρα μας για να έρθει, έτσι, μετά την τρίχρονη Κατοχή, η πολυπόθητη Λευτεριά για την οποία ο λαός μας πλήρωσε βαρύτατο τίμημα με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και τεράστιες καταστροφές.

Για να τιμήσουμε τον αγώνα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και την καθοριστική συμβολή του στην απελευθέρωση των Τρικάλων καλούμε τους παλιούς αγωνιστές, τους εργαζόμενους, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, συνταξιούχους τη νεολαία στην εκδήλωση τιμής που διοργανώνει η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ τη Δευτέρα 20 Οκτώβρη και ώρα 11.30 π.μ. στην Κεντρική Πλατεία όπου έχει επανέλθει και πάλι στη δεσπόζουσα θέση το άγαλμα του στρατηγού του ΕΛΑΣ Στέφανου Σαράφη.

Δεν ξεχνάμε τη μέρα της Απελευθέρωσης όταν ο λαός των Τρικάλων, με τις σημαίες και τα λάβαρα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και του τιμημένου ΚΚΕ που ήταν η ψυχή, οργανωτής και ο καθοδηγητής του Απελευθερωτικού αγώνα, κατέκλυζε τους δρόμους γιορτάζοντας τη Λευτεριά του. Ο λαός μας με τον ηρωικό λαϊκό στρατό του, τον Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό, τον ΕΛΑΣ, είχε ήδη τότε απελευθερώσει το 90% της χώρας, παίρνοντας τις τύχες του στα χέρια του οργανώνοντας την Λαϊκή Αυτοδιοίκηση, τη Λαϊκή Δικαιοσύνη, τη Λαϊκή Παιδεία κλπ.

Ο λαός μας οργανωμένος, στη συντριπτική πλειοψηφία του, στο ΕΑΜ με καθοδηγητή και αιμοδότη το τιμημένο ΚΚΕ και η νεολαία μας που ήταν οργανωμένη στην ΕΠΟΝ έδιναν τη ζωή τους στον αγώνα ενάντια στους φασίστες κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους και με τον ΕΛΑΣ, απελευθέρωσαν την πατρίδα μας. Έγραψαν μια από τις λαμπρότερες σελίδες στην ιστορία της λαϊκής πάλης στη χώρα μας, συμβάλλοντας, επίσης διεθνώς στον αγώνα για τη συντριβή του φασισμού -ναζισμού, αγώνα στον οποίο πρωταγωνιστούσε η Σοβιετική Ένωση για την απελευθέρωση των λαών των κατεχόμενων χωρών της Ευρώπης.

Όμως ο λαός μας, που η συντριπτική πλειοψηφία του ήταν συσπειρωμένη στο ΕΑΜ και στο ΚΚΕ, με δικό της στρατό τον ΕΛΑΣ, δεν μπόρεσε να χαρεί την Απελευθέρωση από το ναζί κατακτητή. Η Αστική τάξη και οι Εγγλέζοι ιμπεριαλιστές σύμμαχοί της με το φόβο ότι ο λαός μας, στις επαναστατικές συνθήκες που επικρατούσαν με την Απελευθέρωση της Αθήνας, θα επικρατούσε και θα καταλάμβανε την εξουσία, προκειμένου να επιβάλλουν την εξουσία της Αστικής τάξης, οδήγησαν στο αιματοκύλισμα του λαϊκού κινήματος τον Δεκέμβρη του ’44. Ο λαός μας με το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και το ΚΚΕ, επί 33 μέρες αγωνίστηκε ηρωικά παρά την υποχώρηση κάτω από άνισο συσχετισμό.

Επιβεβαιώθηκε, και τότε, ότι δεν μπορεί να υπάρξει «εθνική ενότητα» ανάμεσα στις λαϊκές εργατικές δυνάμεις με την αστική τάξη, η οποία -και στην Κατοχή- πλούτιζε με τη μαύρη αγορά, ενώ ο λαός πεινούσε αγωνιζόμενος. Έτσι, επιβεβαιώνεται, ακόμα, πως δεν είναι προς το συμφέρον των λαών η συμμετοχή του Κομμουνιστικού Κόμματος σε αστική διακυβέρνηση όπως έγινε τότε στην κυβέρνηση Παπανδρέου. Αυτό επιβεβαιώθηκε καθαρά, στη χώρα μας, με τις μεθοδεύσεις της αστικής τάξης και των Εγγλέζων ιμπεριαλιστών συμμάχων της για να επιβάλλουν την αστική εξουσία, που οδήγησαν στον εμφύλιο. Ο λαός με επικεφαλής το ΚΚΕ δεν υποτάχτηκε αλλά ξαναπήρε τα όπλα γράφοντας την τρίχρονη ένοπλη ταξική εποποιία του ΔΣΕ.

Τον πόλεμο τον προκαλεί ο ιμπεριαλισμός για τα μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα, για να είναι αποτελεσματική η πάλη των λαών, απαιτείται να έχει αντιμονοπωλιακή, αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, για ριζικές αλλαγές και ανατροπές στο συσχετισμό δυνάμεων με στόχο την εργατική εξουσία.

Οι αγωνιστές, οι φίλοι, οι απόγονοι, οι πολιτικοί πρόσφυγες τιμούμε τον μεγαλειώδη, ηρωικό αγώνα του λαού μας την περίοδο 1941-49 και παλεύουμε για την υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας, της διατήρησης της ιστορικής μνήμης. Για να μείνουν ζωντανά τα διδάγματα της Ιστορίας του Β΄ ΠΠ, ώστε να μην πληρώνουν πια οι λαοί την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Να πάρουν τη ζωή τους στα δικά τους χέρια, οργανώνοντας την κοινωνία με ριζικά διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης, με επίκεντρο την κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών, χωρίς εκμετάλλευση, προσφυγιά και πολέμους.

Η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ αγωνίζεται σταθερά μαζί με ΚΚΕ το τιμημένο Κόμμα της Αντίστασης-Απελευθέρωσης και της πάλης του ΔΣΕ να αποδοθούν οι Γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις για τα εγκλήματα που διέπραξαν οι ναζί κατακτητές στη χώρα μας.

Ως Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας αγωνιζόμαστε ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους στην Ουκρανία και την Παλαιστίνη που κλιμακώνονται και απαιτούμε την απεμπλοκή της Ελλάδας. Απαιτούμε να κλείσουν οι ΝΑΤΟϊκές Βάσεις του θανάτου, για να επιστρέψουν οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις που δρουν εκτός συνόρων και την αποδέσμευση της χώρας μας από ΝΑΤΟ και ΕΕ.

Ο κίνδυνος για το λαό μας και τους άλλους λαούς, δυστυχώς, μεγαλώνει καθώς γίνεται όλο και πιο ορατή η γενίκευση του ιμπεριαλιστικού πολέμου ενώ οξύνονται οι ανταγωνισμοί ΗΠΑ-Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα. Την ίδια στιγμή, η ιμπεριαλιστική ΕΕ αυξάνει τις επενδύσεις στην πολεμική βιομηχανία για να αναβαθμιστεί η ανταγωνιστικότητά της και ο γεωπολιτικός της ρόλος, για να αντιμετωπίσει την επερχόμενη οικονομική κρίση. Η ΕΕ κάνει στροφή στην πολεμική οικονομία, προσθέτοντας στους λαούς και νέα βάρη.

Καταγγέλλουμε το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ που με τη στήριξη και συμμετοχή των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ επιδίδεται σε ένα γενικευμένο πόλεμο εναντίον των λαών της Μέσης Ανατολής, σε μια επιχείρηση αναδιαμόρφωσης του στάτους στη Μέση Ανατολή, με θύματα τους λαούς της περιοχής και, πρώτα απ’ όλους, του λαού της Παλαιστίνης που αγωνίζεται για τη δική του ελεύθερη πατρίδα. Καταγγέλλουμε το βρώμικο σχέδιο του Νετανιάχου και του Τραμπ για τη Γάζα. Ουσιαστικά, επιχειρείται η απεμπόληση του δικαιώματος των Παλαιστινίων για την ίδρυση του δικού τους Παλαιστινιακού κράτους και προωθείται η υλοποίηση των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών ΗΠΑ-Ισραήλ για τη Γάζα με τη δημιουργία προτεκτοράτου των ΗΠΑ-Ισραήλ.

Στις σημερινές συνθήκες και με την πείρα του επαναστατικού 1944 αγωνιζόμαστε, μαζί με το εργατικό, λαϊκό κίνημα για να εξαλειφθούν δια παντός οι αιτίες των ιμπεριαλιστικών πολέμων και των καπιταλιστικών κρίσεων. Για να καταργηθεί η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο για να ανοίξει οριστικά ο δρόμος της λαϊκής ευημερίας σε μια κοινωνία που ο λαός θα είναι αφέντης στον τρόπο του.

ΤΟ Δ.Σ. ΠΕΑΕΑ -ΔΣΕ και Απόγονοι Παράρτημα Τρικάλων