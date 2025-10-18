Κέλλας: Mέχρι τέλος Οκτωβρίου οι αποζημιώσεις στους Θεσσαλούς αγρότες

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους όπως ανακοίνωσε ο Λαρισαίος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας.

Συγκεκριμένα, θα δοθούν 12 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις σε ακαλλιέργητα χωράφια στη Θεσσαλία, που επλήγησαν από τα φερτά υλικά της κακοκαιρίας «Ντάνιελ», καθώς και 63 εκατομμύρια ευρώ ως εφάπαξ ενίσχυση στους κτηνοτρόφους για την κάλυψη του κόστους των ζωοτροφών.

Ο κ. Κέλλας, μιλώντας στην ΕΡΤ πρόσθεσε ότι το ΟΣΔΕ θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 20 Οκτωβρίου, ενώ αμέσως μετά το κλείσιμό του θα ξεκινήσει η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, ενισχύοντας επιπλέον το εισόδημα των παραγωγών.

ΠΗΓΗ: kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από ot.gr)