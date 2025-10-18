Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝ. ΜΙΧΑΗΛ
ΕΤΩΝ 82
Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 19 – 10 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ελπίδα Μιχαήλ και Φάνης Πούλιος, Ειρήνη Μιχαήλ και Δημήτρης Σαριγκαλάς.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνα, Αντωνία
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, την Κυριακή 19 – 10 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
