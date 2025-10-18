Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝ. ΜΙΧΑΗΛ

ΕΤΩΝ 82

Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 19 – 10 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ελπίδα Μιχαήλ και Φάνης Πούλιος, Ειρήνη Μιχαήλ και Δημήτρης Σαριγκαλάς.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνα, Αντωνία

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, την Κυριακή 19 – 10 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».