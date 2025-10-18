Ο Δήμος Μετεώρων τιμά τη μνήμη των θυμάτων και τις βαριές θυσίες της πόλης της Καλαμπάκας κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, με αφορμή την 82η επέτειο από την πυρπόλησή της τον Οκτώβριο του 1943.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαμπάκας, με κεντρικό ομιλητή τον εκπαιδευτικό Δημήτρη Κωνσταντινίδη, ο οποίος είχε καθοριστική συμβολή στην επίσημη αναγνώριση:

της Καλαμπάκας ως Μαρτυρικής Πόλης ,

, της Κρανιάς ως Μαρτυρικού Χωριού και

και των Δολιανών ως Μαρτυρικού Οικισμού,

τιμώντας με τον τρόπο αυτό την Εθνική Αντίσταση και την ιστορική αλήθεια.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα παρουσιαστεί σπάνιο και πολύτιμο φωτογραφικό υλικό από τα τραγικά γεγονότα της περιόδου 1941–1944, το οποίο εκτίθεται για πρώτη φορά στο κοινό.

Η παρουσία σας θα αποτελέσει τιμή για τη μνήμη των θυμάτων και στήριξη στις προσπάθειες διατήρησης της ιστορικής μνήμης.