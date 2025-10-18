Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου, όταν στον γνωστό δημοσιογράφο και μέλος της ΕΣΗΕΜ-Θ, Νίκο Ασλανίδη, δεν επιτράπηκε η είσοδος στην Τουρκία.

Ο Έλληνας δημοσιογράφος, που έχει συνδέσει το όνομά του με την εκπομπή «Αληθινά Σενάρια» της ΕΡΤ αλλά και με ντοκιμαντέρ διεθνούς εμβέλειας όπως το «Where are they?» για τους αγνοουμένους της Κύπρου και «Η μπάντα…» για τη γενοκτονία των Ποντίων, χαρακτηρίστηκε από τις τουρκικές αρχές «επικίνδυνος» και κλήθηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Το ταξίδι του Ασλανίδη εντασσόταν σε δημοσιογραφική αποστολή της ΕΣΗΕΜ-Θ στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της οποίας ήταν προγραμματισμένη και συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

