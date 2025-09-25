Την Τετάρτη 24/09 η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων Χρύσα Ντιντή επιθεώρησε την πρόοδο των εργασιών για την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής στο Παλαιομονάστηρο και ενημερώθηκε για την πορεία του έργου από τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας «ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ. – ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ. Ο.Ε», Χρήστο Κατσιάβα.

Οι εργασίες του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000,00 €, συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς ενώ με την ολοκλήρωσή του αναμένεται να αρδευτούν περί τα 1300 στρέμματα της περιοχής με την επιφάνεια της λιμνοδεξαμενής να φτάνει τα 110.000 τ.μ.