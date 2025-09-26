Η κίνηση του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα να προσφύγει δικαστικά και να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα για να μην προχωρήσει η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου του Φο.Δ.Σ.Α. Θεσσαλίας, βρήκε σύμφωνο το Δημοτικό Συμβούλιο, που στήριξε και την ενέργεια και την φιλοσοφία της.

Τα ασφαλιστικά μέτρα για τα οποία σας ενημέρωσε με ρεπορτάζ το KarditsaLive.Net, χαρακτηρίστηκαν κίνηση προς την σωστή κατεύθυνση, ενώ επισημάνθηκε πως με τον ένα Φο.Δ.Σ.Α. η κερδοφόρα ΠΑΔΥΘ έρχεται να καλύψει τα ελλείμματα των Φο.Δ.Σ.Α. Λάρισας και Μαγνησίας.

Ακόμα ο κ. Νάνος αναφέρθηκε στην τακτική Λάρισας και Βόλου που προσπαθούν να θέσουν εκτός λήψης αποφάσεων τη Δυτική Θεσσαλία, ενώ τόνισε ότι απαιτείται πολιτική λύση για δύο Φο.Δ.Σ.Α..

Η συζήτηση άνοιξε με τον κ. Τσιαντή που τόνισε ότι είχε θέσει προ μηνών το ζήτημα με μεγάλη αγωνία και επισημαίνοντας “μούδιασμα” των αυτοδιοικητικών της Δυτικής Θεσσαλίας μπροστά στις εξελίξεις με το Φο.Δ.Σ.Α. Μετά από πρότασή μου στην ΚΕΔΕ, συνέχισε, ζητήσαμε να γίνουν δύο Φο.Δ.Σ.Α. στην Θεσσαλία, με την Λάρισα και την Μαγνησία να συνενώνουν τα χρέη τους και να μένουν ως πανελλαδικό υπόδειγμα διαχείρισης, με κέρδη, η Καρδίτσα και τα Τρίκαλα που είχαν την ΠΑΔΥΘ.

Στη συνέχεια χαρακτήρισε θετικό το ότι ο Δήμος προχώρησε σε ασφαλιστικά μέτρα και το ότι φαίνεται να υπάρχει ένα μέτωπο στη Δυτική Θεσσαλία ενάντια στον ένα.

Ανέφερε, δε, πως η λύση είναι μία, το να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που να διαχωρίζει το Φο.Δ.Σ.Α. Δυτικής Θεσσαλίας από αυτό της Ανατολικής.

Παίρνοντας τον λόγο ο κ. Νάνος και αφού εξήγησε την διαδικασία που ακολουθήθηκε για τους Φο.Δ.Σ.Α., χωρίς να ρωτηθούν οι Δήμοι, υποστήριξε ότι πάσχει και νομικά και συνταγματικά. Γιατί ενοποιήσανε, υπογράμμισε, μία ανώνυμη εταιρεία, με ένα φορέα δημοσίου δικαίου. Επίσης, συνέχισε, θεσπίσαν την διοίκηση με καθαρά πληθυσμιακά κριτήρια δίνοντας την δυνατότητα λήψης αποφάσεων ουσιαστικά σε δυο εταίρους, την Λάρισα και τον Βόλο.

Αρχικά, τόνισε, προβλέπονταν συμβούλιο 13 μελών για να εκπροσωπείται το σύνολο των Δήμων. Αποφασίσαμε σε Γ.Σ. τα μέλη να είναι 11, μετά από πρόταση Βόλου και Λάρισας για να είναι πιο ευέλικτο και πιο λειτουργικό. Στην τελευταία Γ.Σ., σημείωσε, ήρθαν πάλι Λάρισα και Βόλος, δεν αναγνώρισαν τα πρακτικά της προηγούμενης Γ.Σ. για τα 11 μέλη και προχώρησαν σε νέα μείωση από 11 σε 9 μέλη.

Έγινε, συνέχισε, έκτακτο συμβούλιο των δημάρχων της Δυτικής Θεσσαλίας όπου μίλησα για πολιτικό θέμα αλλά και νομικό και συνταγματικό γι αυτό και έγινε η προσφυγή με ασφαλιστικά μέτρα.

Κλείνοντας εκτίμησε ότι το θέμα πρέπει να λυθεί πολιτικά και αν δεν λυθεί, σε μεσοπρόθεσμο διάστημα ο Φο.Δ.Σ.Α. Θεσσαλίας θα αναπαράγει τα προβλήματα και τα ελλείμματα των Φο.Δ.Σ.Α. Λάρισας και Μαγνησίας και εμείς, που είχαμε την θετικότερη διαχείριση πανελλαδικά, θα μοιραστούμε τις ζημιές.

Π.Κ., KarditsaLive.Net