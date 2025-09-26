Πως μπορεί να συνδέεται το τατουάζ με τη διαχρονική ετικέτα οινοπνευματωδών ποτών «METAXA»; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι… το όνομα Διώνη! Με άλλα λόγια η Λαρισαία καλλιτέχνιδα δερματοστιξίας (tattoo artist ), η οποία ξεκινώντας τα πρώτα της βήματα από τον τόπο της, εν συνεχεία “άνοιξε τα φτερά” της για να πετάξει στην Αθήνα.

Βέβαια η φήμη της δεν περιορίστηκε εκεί. Κι αυτό διότι η εξαιρετική δουλειά πάνω στο αντικείμενο της, σε συνδυασμό με τις γνώσεις που απέκτησε στον τομέα των social media, την οδήγησαν και συνεχίζουν να την οδηγούν στην οικουμενική της περιπλάνηση, συμμετέχοντας ως καλεσμένη σε tattoo spot ανά την υφήλιο.