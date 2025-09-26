Πως μπορεί να συνδέεται το τατουάζ με τη διαχρονική ετικέτα οινοπνευματωδών ποτών «METAXA»; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι… το όνομα Διώνη! Με άλλα λόγια η Λαρισαία καλλιτέχνιδα δερματοστιξίας (tattoo artist ), η οποία ξεκινώντας τα πρώτα της βήματα από τον τόπο της, εν συνεχεία “άνοιξε τα φτερά” της για να πετάξει στην Αθήνα.
Βέβαια η φήμη της δεν περιορίστηκε εκεί. Κι αυτό διότι η εξαιρετική δουλειά πάνω στο αντικείμενο της, σε συνδυασμό με τις γνώσεις που απέκτησε στον τομέα των social media, την οδήγησαν και συνεχίζουν να την οδηγούν στην οικουμενική της περιπλάνηση, συμμετέχοντας ως καλεσμένη σε tattoo spot ανά την υφήλιο.
Όλα τα παραπάνω της έδωσαν παράλληλα την ευκαιρία να κλείσει χορηγικές συμφωνίες, μεταξύ των οποίων και η πιο πρόσφατη με το «METAXA». Διότι η ευρέως αναγνωρισμένη εγχώρια εταιρεία ποτών συνεργάστηκε μαζί της, αναγνωρίζοντας το καλλιτεχνικό της χάρισμα, με αποτέλεσμα η Διώνη να δημιουργήσει το δικό της shaker για τη διαφήμιση της ετικέτας «METAXA 12 Stars Smoky Olive Sour», στο πλαίσιο της καμπάνιας «METAXA CREATIVE LAB».
Πρόκειται για ένα αν μη τι άλλο ιδιαίτερο κόνσεπτ, το οποίο προμόταρε η ίδια, όντας ακόμη και σήμερα το κεντρικό πρόσωπο των social media της εν λόγω εταιρείας. Όχι και άσχημα για ένα κορίτσι το οποίο γεννήθηκε στη Λάρισα και του οποίου – αξίζει να ρίξει κανείς μία ματιά – στην πληθωρική δουλειά της.
