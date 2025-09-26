Μεταξύ άλλων, ο γνωστός κωμικός αναφέρθηκε στο περιστατικό, λέγοντας πως διαστρεβλώθηκε το αστείο που έκανε για την ελληνική σημαία, αλλά και ότι ο κόσμος στην παράσταση αντέδρασε με γέλιο.

Στην εκπομπή Το ‘Χουμε και τη δημοσιογράφο Φανή Πλατσατούρα παραχώρησε δηλώσεις ο Λαρισαίος γνωστός κωμικός, Πάρις Ρούπος , με αφορμή την απόλυσή του από την εταιρεία Pizza Fan. Σας θυμίζουμε ότι η εταιρεία προχώρησε σε αυτή την κίνηση με αφορμή τον τρόπο που σχολίασε σε παράστασή του την ελληνική σημαία και ιστορικά γεγονότα.

«Στην ουσία πιο πολύ παρερμήνευσαν ή μάλλον διαστρέβλωσαν ένα αστείο που έκανα για την ελληνική σημαία. Στην ουσία δεν έλεγα κάτι για τη σημαία, έλεγα για αυτούς που κρύβονται πίσω από τη σημαία. Δεν το είχα γράψει από πριν, ήταν κάτι που είπα εκείνη την ώρα», ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Ο κόσμος αντέδρασε με γέλιο και χειροκροτήματα. Χθες έκανε ο Μπογδάνος βίντεο με πάθος και χαρακτηρισμούς -και προς την εταιρία και προς εμένα και προς τους πελάτες της εταιρίας. Ένα βίντεο που είναι αρκετά μηνύσιμο από μόνο του. Μετά από αυτό το βίντεο έγινε εντονότερο το κύμα των διαμαρτυριών και των τηλεφωνημάτων. Είναι απειλητικό το βίντεο, καλεί σε μποϊκοτάζ».

Στη συνέχεια, ο ίδιος απάντησε για το αν θα κινηθεί νομικά, ενώ αναφέρθηκε και στα υβριστικά μηνύματα που δέχεται στα social media.

«Ναι, προς το παρόν συλλέγω υλικό. Λαμβάνω πολλά σχόλια και μηνύματα στα δικά μου social, απειλητικά κι υβριστικά. Μου δημιουργεί οργή κι εκνευρισμό, είναι τρομακτικό. Όχι μόνο προς εμένα ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά ότι μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε για πολιτικές τοποθετήσεις ή απλά για ένα κωμικό σκετς και σατιρικό. Εκφοβισμός της Τέχνης με απώτερο σκοπό τη φίμωση. Και την ελευθερία του λόγου μόνο όταν ο λόγος αυτός είναι ο δικός μας. Ο δικός τους δηλαδή» δήλωσε ο Πάρης Ρούπος.