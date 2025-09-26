Στην παραλία της Βελίκας, λίγα χιλιόμετρα από τη Λάρισα, στέκει επιβλητικό το Κάστρο της Μελίβοιας. Ένας χώρος που συνδυάζει μοναδικά την ιστορία με την ομορφιά της φύσης, καθώς από τα τείχη του ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει πανοραμική θέα στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

Ένα ταξίδι στον χρόνο

Το κάστρο, γνωστό και ως Κάστρο Βελίκας, χτίστηκε πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης Μελίβοιας, που αναφέρεται ήδη από την αρχαιότητα. Η σημερινή του μορφή ανήκει κυρίως στη βυζαντινή περίοδο, με σημαντικές επιδιορθώσεις από τον 6ο αιώνα μ.Χ.

Περπατώντας στο εσωτερικό του, μπορεί κανείς να δει τα απομεινάρια των τειχών, πύργους, πύλες και τα ίχνη μιας παλαιοχριστιανικής βασιλικής, που μαρτυρούν την καθημερινή ζωή και την πνευματικότητα της εποχής.