Βαθιά θλίψη σκόρπισε στον Βόλο το άγγελμα του θανάτου της Ελπινίκης Σκουφογιάννη – Ατσιά, η οποία «έσβησε» σε ηλικία μόλις 63 ετών, ύστερα από μια σύντομη αλλά άνιση μάχη με τον καρκίνο. Μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες από τη στιγμή που διαγνώστηκε με τη νόσο, η ασθένεια την κατέβαλε. Δεν πρόλαβε καν να παλέψει για τη ζωή της κι αυτό κάνει ακόμη πιο τραγική την απώλεια, για την οικογένειά της, τους συναδέλφους της και το φιλικό περιβάλλον.

Η εκλιπούσα καταγόταν από τη Νέα Ιωνία. Σπούδασε γεωπόνος και υπηρέτησε μέχρι το τέλος της ζωής της, με αφοσίωση τη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου εργαζόταν ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, κερδίζοντας τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων.

Η παρουσία της, διακριτική και ταυτόχρονα δυναμική, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη Σχολή.

Ηταν ένας άνθρωπος που πρόσφερε πάντα με χαμόγελο και καλοσύνη, ενώ στήριζε όσους είχαν ανάγκη με ανιδιοτέλεια.

Η οικογένειά της βιώνει ανείπωτη οδύνη, καθώς η 63χρονη έφυγε πολύ γρήγορα, αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο κενό. Οι δικοί της άνθρωποι μιλούν για μια σύζυγο, μητέρα και φίλη γεμάτη αγάπη, που είχε πάντα προτεραιότητα τους άλλους και όχι τον εαυτό της.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Παρασκευή μέσα σε κλίμα βουβής οδύνης, με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους να την αποχαιρετούν με δάκρυα και θλίψη, αλλά και με ευγνωμοσύνη για όλα όσα πρόσφερε στη ζωή της. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 12:30 μ.μ. στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου στον Βόλο. Η σορός θα βρίσκεται στην εκκλησία από τις 12.00.

Η οικογένεια έχει ζητήσει όσοι επιθυμούν να στηρίξουν τον Σύλλογο «ΦΛΟΓΑ».

ΒΑΣΩ ΚΥΡΙΑΖΗ, www.taxydromos.gr