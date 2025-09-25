Ζητήματα που αφορούν την περιοχή της Αργιθέας απασχόλησαν τη συνάντηση που είχαν με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Δημήτρη Κουρέτα, σύσσωμο το ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αργιθεάτικων Συλλόγων (ΠΟΑΣ), με επικεφαλής την πρόεδρο του ΔΣ της ΠΟΑΣ Νανά Μαυραντζά.

Η κ. Μαυραντζά ανέπτυξε την πρόταση για συνδιοργάνωση της μεγάλης μουσικοθεατρικής παράστασης αφιερωμένη στην Αργιθεάτισσα Μάνα που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2026 και για την οποία ο Περιφερειάρχης διαβεβαίωσε το ΔΣ ότι θα συνδράμει στο μέγιστο βαθμό.

Στην παράσταση θα συμμετέχουν καταξιωμένοι καλλιτέχνες και θα είναι εμπνευσμένη από συνεντεύξεις γυναικών που έζησαν στην Αργιθέα, γηραιότερες και νεότερες, δείχνοντας μέσα από το πέρας των δεκαετιών τον τρόπο με τον οποίο γαλουγήθηκαν οι νεότερες γενιές, αναδεικνύοντας φυσικά τον πολυσήμαντο και πολυδιάστατο ρόλο της γυναίκας και ειδικότερα της μητέρας μέσα στην αργιθεάτικη κοινωνία. Η παράσταση θα περιέχει μουσικά και χορευτικά στοιχεία με την ανατρεπτική καλλιτεχνική προσέγγιση των κορυφαίων ηθοποιών και υπολοίπων συντελεστών, εμπνευσμένοι φυσικά από την πλούσια αργιθεάτικη μουσικοχορευτική παράδοση. Στόχος είναι μέσα από αυτή την τιμή στην κεντρική ηρωίδα να προσεγγίσουμε την παράδοση με μία διαφορετική πρωτότυπη καλλιτεχνική προσέγγιση, επιβεβαιώνοντας την αρχή ότι η παράδοση είναι ζώσα και εξελίσσεται καταφέρνοντας ουσιαστικά να προσεγγίσουμε και τις νεότερες γενιές που απομακρύνονται από αυτή.

Η αντιπροσωπεία της ΠΟΑΣ αποτελούνταν από τους: Μαρία Βίλλη (αντιπρόεδρος ΔΣΣ της ΠΟΑΣ), Βάσω Γώγου (Γεν.Γραμματέας ΔΣ της ΠΟΑΣ), Κώστα Σιατραβάνη (ταμίας ΔΣ της ΠΟΑΣ και πρόεδρος Συλλόγου Αργιθεατών ν.Λάρισας “Ο Άγιος Νικόλαος”), Γιάννη Πολύζο (Ειδ. Γραμματέα ΔΣ της ΠΟΑΣ), Πηνελόπη Παππά (μέλος ΔΣ της ΠΟΑΣ και πρόεδρος Συλλόγου Αργιθεατών επ.Φαρσάλων), Βάγια Καναβού (υπεύθυνη εκδηλώσεων της ΠΟΑΣ και πρόεδρος Συλλόγου Αργιθεατών ν.Μαγνησίας), Έφη Πατσιαούρα (Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων ΔΣτης ΠΟΑΣ), Αλέξανδρο Κορλό (υπεύθυνο Νεολαίας ΔΣ της ΠΟΑΣ) και Νίκο Παπαρούνα (αν.μέλος ΔΣ της ΠΟΑΣ).