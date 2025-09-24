Στη Βουλή έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία της Βουλευτή Τρικάλων Μαρίνας Κοντοτόλη, την προκλητική απόφαση του ΕΛΓΑ να εξαιρέσει τους αμπελώνες των Τρικάλων και της Καρδίτσας από το Μέτρο 23, παρά τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστησαν λόγω των ακραίων κλιματολογικών συνθηκών.Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσαν 7 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., ζητώντας να επανεξεταστεί η εκτίμηση των ζημιών, καθώς και να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η τεκμηρίωση στις διαδικασίες του ΕΛΓΑ.

Όπως αναφέρεται στην ερώτηση, ενώ σε γειτονικούς νομούς της Θεσσαλίας οι ζημιές αναγνωρίστηκαν σε ποσοστό άνω του 30% και οι αμπελουργοί εντάχθηκαν στο Μέτρο 23, στις Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας το ποσοστό εκτιμήθηκε μόλις στο 10%, στερώντας από τους παραγωγούς τη δυνατότητα στήριξης. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονη αγανάκτηση στους αμπελουργούς και δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης.

Καλείται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να διορθώσει άμεσα αυτήν την αδικία, να επανεξετάσει την εκτίμηση των ζημιών στους αμπελώνες Τρικάλων και Καρδίτσας και να στηρίξει έμπρακτα τους παραγωγούς, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένα κόστη και απώλεια εισοδήματος.