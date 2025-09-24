Συντετριμμένοι συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές αποχαιρέτησαν σήμερα τον 21χρονο Ιάσονα Ποπώλη, που βρήκε τραγικό θάνατο στο Βόλο, όταν υποχώρησε το πλέξιγκλας της ταράτσας πολυκατοικίας και ο νεαρός βρέθηκε στο κενό.

Η νεκροφόρα, διακοσμημένη με γαμήλιο στολισμό, έφτασε περίπου στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης. Από νωρίς, ο ναός είχε γεμίσει με κόσμο, που ήρθε να αποχαιρετήσει το αδικοχαμένο παιδί και να συμπαρασταθεί στην οικογένεια. Στεφάνια απέστειλαν, μεταξύ άλλων, οι φίλοι του και το Τμήμα Φυσικής Αγωγής στο οποίο φοιτούσε ο Ιάσονας. «Στο λατρευτό μας παλληκάρι», έγραφε το στεφάνι των γονιών του. «Στον Jason», των φίλων του.

Ο κολλητός του φίλος, Κωνσταντίνος Σακαβάλας, μίλησε με δάκρυα για τον ανιδιοτελή χαρακτήρα του Ιάσονα, που είχε μόνο αγάπη για τον κόσμο και τους γύρω του.