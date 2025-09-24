Συντετριμμένοι συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές αποχαιρέτησαν σήμερα τον 21χρονο Ιάσονα Ποπώλη, που βρήκε τραγικό θάνατο στο Βόλο, όταν υποχώρησε το πλέξιγκλας της ταράτσας πολυκατοικίας και ο νεαρός βρέθηκε στο κενό.
Η νεκροφόρα, διακοσμημένη με γαμήλιο στολισμό, έφτασε περίπου στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης. Από νωρίς, ο ναός είχε γεμίσει με κόσμο, που ήρθε να αποχαιρετήσει το αδικοχαμένο παιδί και να συμπαρασταθεί στην οικογένεια. Στεφάνια απέστειλαν, μεταξύ άλλων, οι φίλοι του και το Τμήμα Φυσικής Αγωγής στο οποίο φοιτούσε ο Ιάσονας. «Στο λατρευτό μας παλληκάρι», έγραφε το στεφάνι των γονιών του. «Στον Jason», των φίλων του.
Ο κολλητός του φίλος, Κωνσταντίνος Σακαβάλας, μίλησε με δάκρυα για τον ανιδιοτελή χαρακτήρα του Ιάσονα, που είχε μόνο αγάπη για τον κόσμο και τους γύρω του.
Στο ναό, παιδιά κρατούσαν λουλούδια και μπουκέτα, σκουπίζοντας τα δάκρυά τους, ενώ οι γονείς του νεαρού ήταν απαρηγόρητοι. Κατάμεστος από φίλους, συγγενείς και ανθρώπους που ήρθαν είτε για να αποχαιρετήσουν τον Ιάσονα, είτε για να στηρίξουν την οικογένεια, ο ναός ακούμπησε βαριά πάνω στη θλίψη και τον πόνο της κοινότητας. Η εξόδιος ακολουθία μόλις ξεκίνησε, ενώ η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη με συγκίνηση και σιωπηλό πένθος.Στην πένθιμη ακολουθία παρεβρέθησαν ο βουλευτής της Ν.Δ στη Μαγνησία Χρήστος Μπουκώρος, η πρώην Υφυπουργός Μαρίνα Χρυσοβελώνη και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου Τάσος Στρατηγόπουλος
Ο Ιάσονας Ποπώλης, ένα νέο παιδί γεμάτο ζωή και όνειρα, αφήνει πίσω του αναμνήσεις και ένα κενό που δύσκολα θα καλυφθεί. Ο θάνατός του συγκλόνισε τον Βόλο και υπενθυμίζει πόσο εύθραυστη είναι η ζωή, ακόμη και στα πιο ανέμελα χρόνια.
ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ:
