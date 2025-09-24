Ανησυχία προκαλεί στους κατοίκους της Οιχαλίας η εμφάνιση δύο λύκων στον ποταμό Νεοχωρίτη. Το περιστατικό καταγράφηκε από κυνηγό της περιοχής, ενώ λίγες ημέρες πριν ένα σκυλί είχε δεχθεί επίθεση από άγρια ζώα στο ίδιο σημείο. Οι κάτοικοι καλούνται να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Οιχαλίας, όταν κυνηγός που κινούνταν στον ποταμό Νεοχωρίτη αντίκρισε ένα ζευγάρι λύκων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έφτασαν στο KriniLive.gr, τα δύο άγρια ζώα μόλις αντιλήφθηκαν την ανθρώπινη παρουσία τράπηκαν αμέσως σε φυγή προς τα χωράφια της περιοχής. Ωστόσο, η εμφάνισή τους έρχεται να ενισχύσει την ανησυχία των κατοίκων, καθώς τις προηγούμενες ημέρες στο ίδιο σημείο ένα σκυλί δέχθηκε δάγκωμα από λύκους, αλλά ευτυχώς κατάφερε να επιβιώσει.

Οι κάτοικοι της Οιχαλίας και των γύρω χωριών καλούνται να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί, ειδικά κατά τις μετακινήσεις κοντά στον ποταμό Νεοχωρίτη. Παράλληλα, συνιστάται να ενημερώνουν άμεσα το Δασαρχείο ή τη Θηροφυλακή σε περίπτωση νέων εμφανίσεων, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.