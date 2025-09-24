Την Τετάρτη στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων, πραγματοποιήθηκε το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, με θέμα τον σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026.

Της συνεδρίασης προήδρευσε η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων Χρύσα Ντιντή.

Παρόντες ήταν οι:

η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Τρικάλων Βασιλική Ταμπακιώτη

ο Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Τρικάλων Στέφανος Φωλίνας

το στέλεχος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας Ιωάννης Αλεξούλης

ο Προϊστάμενος του Τμήματος ΤΟΕΒ της Διεύθυνσης Υδροοικονομίας Π.Ε. Τρικάλων Δημήτρης Κοντοβουνήσιος

η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Υγείας των Ζώων της Π.Ε. Τρικάλων, Κατερίνα Λούτα

ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. Τρικάλων Μιχάλης Γκαραγκάνης

το στέλεχος της Διεύθυνσης Υγείας της Π.Ε. Τρικάλων Χρυσούλα Σπύρου

ο Συντονιστής Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας Θεσσαλίας Δημήτριος Παπανδρέου

ο Διευθυντής Αστυνομίας Τρικάλων Δημήτρης Μήτραινας

ο Διοικητής Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων Κωνσταντίνος Κωστακόπουλος

ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Τρικάλων Πύραρχος Ιωάννης Λιάπης

ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων Αντιπύραρχος Δημήτριος Παπαγεωργίου

ο Υποδιοικητής Συνταγματάρχης της ΣΜΥ Παρασκευάς Σιούτας

ο Διευθυντής Δ/νσης Δασών Ν. Τρικάλων Χρήστος Μπουλογεώργος

ο Δασάρχης Τρικάλων Δημήτριος Καλόγηρος

ο Δασάρχης Καλαμπάκας Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος

ο Διευθυντής ΔΕΔΔΗΕ Τρικάλων Θεμιστοκλής Δημούσιος

ο Προϊστάμενος Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ Τρικάλων Βάϊος Μπεχλιβάνος

ο Αντιδήμαρχος Δήμου Μετεώρων Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Εύρυθμης Λειτουργίας Νίκος Τσιούκας

ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φαρκαδόνας Χρήστος Καραμάνος

ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Φαρκαδόνας Ιωάννης Γεωργολόπουλος

ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύλης Σπύρος Αποστολόπουλος

ο εκπρόσωπος του Γ.Ν. Τρικάλων, Προϊσταμένος Υποδιεύθυνσης 3 ου Νοσηλευτικού Τομέα Διονύσης Αλιάγας

ο Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μεγάλων Καλυβίων Παναγιώτης Λαγάρας

Εκπρόσωποι ΤΟΕΒ Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, Γιώργος Μπλέτσας, Βάϊος Μπακάλης, Κωνσταντίνος Μπαρέκας, Βασίλης Ρήγας, Αχιλλέας Μπανάσιος, Δημοσθένης Χρυσόμαλλος, Θεόδωρος Τσιώκας, Γιώργος Μηλιώτης, Κωνσταντίνος Λουλές, Γιώργος Καλαμαράς, Δημήτρης Μπαντέκας, Γιώργος Κράβαρης, Μαρία Μπούγλα, Νίκος Κουφογιάννης, Γιώργος Οικονόμου

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, συζητήθηκε η ετοιμότητα πολιτικής προστασίας όσον αφορά τα πλημμυρικά φαινόμενα που μπορεί να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Η Περιφερειακή ενότητα Τρικάλων, όπως δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρύσα Ντιντή, είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει πλημμυρικά φαινόμενα που μπορεί να εκδηλωθούν στον νομό, αφού έχουν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε να προστατευτούμε σε ενδεχόμενη πλημμύρα, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια τις τεράστιες καταστροφές που άφησε πίσω της η θεομηνεία Daniel.

Επισημάνθηκε το σχέδιο «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» που έχει επικαιροποιήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας και τα μνημόνια ενεργειών όλων των οργανικών μονάδων της Π.Ε. Τρικάλων.

Τονίστηκε η ανάγκη ολοκλήρωσης των απαιτούμενων έργων ορεινής υδρονομίας και η ολοκλήρωση όλων των αντιπλημμυρικών έργων.

Επίσης, επισημάνθηκε η ανάγκη καθαρισμών των φρεατίων από τις αρμόδιες Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης των Δήμων, άμεσα πριν έχουμε σημαντικές σε ύψος βροχής και ένταση βροχοπτώσεις.

Τέλος, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, αναφέρθηκε στην πολύ καλή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και τόνισε την ανάγκη συνέχισης αυτής της άριστης συνεργασίας με σκοπό την προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των πολιτών.