Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου οδηγήθηκε σήμερα, ένας 59χρονος μόνιμος κάτοικος Αττικής, ο οποίος κατηγορήθηκε για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής σε βάρος της αδελφής του.

Το ιστορικό

Η καταγγέλουσα, ιδιοκτήτρια αγροκτήματος που της είχε περιέλθει από κληρονομιά το 1995, είχε μισθώσει το ακίνητο σε ενοικιάστρια. Στις 15 Σεπτεμβρίου, ο 86χρονος πατέρας της εισήλθε στο κτήμα και προκάλεσε φθορές σε έπιπλα και εξοπλισμό. Για το περιστατικό αυτό καταδικάστηκε πρόσφατα για φθορά ξένης περιουσίας και διατάραξη οικιακής ειρήνης. Αμέσως μετά, ο 59χρονος αδελφός της τηλεφώνησε στην ίδια, απειλώντας την ευθέως με φράσεις όπως «θα σε σκοτώσω» και «θα σε τρυπήσω με μαχαίρι». Η γυναίκα προσέφυγε αμέσως στο αστυνομικό τμήμα, καταθέτοντας μήνυση.

Στο δικαστήριο

Κατά την ακροαματική διαδικασία, η καταγγέλουσα περιέγραψε τον αδελφό της ως βίαιο άτομο, αναφέροντας ότι την απείλησε κατά της ζωής της και έβρισε και τον γιο της. Μάρτυρας κατηγορίας, που βρισκόταν μπροστά στο τηλεφώνημα, επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς της. Ο κατηγορούμενος, συνταξιούχος ανώτατος αξιωματικός του Εμπορικού Ναυτικού, αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η αδελφή του ήταν «πάντα προβληματική» και ότι ο ίδιος ενήργησε για να υπερασπιστεί τον πατέρα τους.