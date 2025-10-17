Με βάση αποφάσεις της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με:

A. ΔΕΗ

1. προσωρινή στένωση του οδοστρώματος, για εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών για λογαριασμό της Δ.Ε.Η. FIBERGRID από την εταιρία «OSP CONTRACTORS E.E από τη Δευτέρα 20/10/2025 έως και το Σάββατο 25/10/2025 από 07:30 – 15:30.

* Επί της οδού Γ. Ολυμπίου και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Κολοκοτρώνη έως τη συμβολή της με την οδό Αβέρωφ (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Κολοκοτρώνη προς την οδό Αβέρωφ)

* Επί της οδού Αθ. Διάκου και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Κολοκοτρώνη έως τη συμβολή της με την οδό Πλούτωνος (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Πλούτωνος προς την οδό Κολοκοτρώνη)

* Επί της οδού Περσεφόνης και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Σαρανταπόρου έως τη συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό 28ης Οκτωβρίου προς την οδό Σαρανταπόρου)

* Επί της οδού Πλούτωνος και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Αθ. Διάκου έως τη συμβολή της με την οδό Καραϊσκάκη (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Αθ. Διάκου προς την οδό Καραϊσκάκη)

* Επί της οδού Πλούτωνος και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Καραϊσκάκη έως τη συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό 28ης Οκτωβρίου προς την οδό Καραϊσκάκη)

* Επί της οδού 28ης Οκτωβρίου και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Ερμού/Τιουσόν έως τη συμβολή της με την οδό Μιαούλη (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Μιαούλη προς την οδό Ερμού/Τιουσόν)

* Επί της οδού Μιαούλη και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Β. Τσιτσάνη έως τη συμβολή της με την οδό Ηρώων Αλβανικού Μετώπου (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Ηρώων Αλβανικού Μετώπου προς την οδό Β. Τσιτσάνη)

2. προσωρινή στένωση του οδοστρώματος, για εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών για λογαριασμό της Δ.Ε.Η. FIBERGRID από την εταιρία «OSP CONTRACTORS E.E, το Σάββατο 18/10/2025, από την Δευτέρα 20/10/2025 έως το Σάββατο 15/10/2025, τη Δευτέρα 27/10/2025 και από την Τετάρτη 29/10/2025 έως το Σάββατο 01/11/ τις ώρες 08:00 – 15:30 και 17:30 – 19:00

* Επί της οδού Απόλλωνος και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ε. Βενιζέλου και Γαριβάλδη (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Γαριβάλδη)

* Επί της οδού Ε. Βενιζέλου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Πτολεμαίου και Καποδιστρίου (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Καποδιστρίου)

* Επί της οδού Καποδιστρίου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ασκληπιού και Συγγρού (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Συγγρού)

* Επί της οδού Ομήρου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Β. Ουγκώ και Τερτίπη (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Τερτίπη)

* Επί της οδού Νικοτσάρα και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Στ. Σαράφη (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Στ. Σαράφη)

* Επί της οδού Λάκμωνος και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ηπείρου και Κανάρη (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Κανάρη)

* Επί της οδού Καλαμάτα και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Κανάρη και Κοραή (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Κοραή)

* Επί της οδού Αμαλίας και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ρ. Παππά και Ηπείρου (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Ηπείρου)

* Επί της οδού Πελέκη και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Δερβενακίων και Λάκμωνος (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Λάκμωνος)

* Επί της οδού Δ. Νταή και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Δερβενακίων και Ηπείρου (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Ηπείρου)

* Επί της οδού Λάκμωνος και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Κοραή και Λιακατά (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Λιακατά)

* Επί της οδού Ιπποκράτους και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ασκληπιού και Μαυροκορδάτου (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Μαυροκορδάτου) * Επί της οδού Ζαλοκώστα και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Τιουσόν και Ματαραγκιώτου (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Ματαραγκιώτου)

* Επί της οδού Σολωμού και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Βλαχάβα και Γ. Κονδύλη (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Γ. Κονδύλη)

Β. ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, επί της οδού Βύρωνος και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Ζωγράφου έως τη διασταύρωσή της με την οδό Γαριβάλδη, το Σάββατο 18/10/2025 από 09:00 έως 13:00, για μεταφορά υλικών σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή.

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, για φορτοεκφόρτωση σε οικοδομή επί της οδού Νικομήδειας και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Φαρμάκη έως τη διασταύρωσή της με την οδό Θράκης, το Σάββατο 18/10/2025 τις ώρες 08:00 έως 13:00.