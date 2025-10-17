Ανακοίνωση Νίκου Πλακιά σχετικά με τις δηλώσεις της κυβέρνησης για τα θύματα των Τεμπών.
Ο πατέρας και θείος των θυμάτων των Τεμπών, Νίκος Πλακιάς, κλήθηκε να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις της κυβέρνησης σχετικά με την απόφαση του πρωθυπουργού για τον Άγνωστο Στρατιώτη, που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.
Ειδικότερα, ο Νίκος Πλακιάς ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, σύμφωνα με τις οποίες τα ονόματα των 57 θυμάτων θα τα σβήσει ο καιρός.
Δεν θα είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να διαγράψει τη μνήμη των αδικοχαμένων παιδιών, ανέφερε, θυμίζοντας το έγκλημα των Τεμπών και τη μεταφορά των λειψάνων τους στο Κουλούρι. Εάν σβήσουν τα ονόματα, πρόσθεσε, θα σπεύσει ο ίδιος στο σημείο και θα τα ξαναγράψει. Δήλωσε μάλιστα ότι αν οι αστυνομικές αρχές τον απομακρύνουν, είναι έτοιμος να σταθεί ο ίδιος στη θέση των ονομάτων, έως ότου δικαστούν τα πολιτικά πρόσωπα που ευθύνονται για την τραγωδία.
Σύμφωνα με τον κ. Πλακιά, τα ονόματα των παιδιών θα παραμείνουν ανεξίτηλα στις καρδιές όλων μας. Ανέφερε, επίσης, ότι έχει συνηθίσει σε προσβολές από στελέχη της κυβέρνησης, που όπως είπε, είναι περαστικοί. Κληθείς να σχολιάσει την προκλητική δήλωση του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλη Φεύγα, σχετικά με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και την αφοσίωσή του στα παιδιά που έπεσαν για την πατρίδα, ο κ. Πλακιάς αντέτεινε: Τα παιδιά μας δεν έπεσαν υπέρ πατρίδας, τα σκότωσε η πατρίδα.
ΠΗΓΕΣ: in.gr, politic.gr
