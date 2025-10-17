Ο πατέρας και θείος των θυμάτων των Τεμπών, Νίκος Πλακιάς, κλήθηκε να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις της κυβέρνησης σχετικά με την απόφαση του πρωθυπουργού για τον Άγνωστο Στρατιώτη, που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

Ειδικότερα, ο Νίκος Πλακιάς ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, σύμφωνα με τις οποίες τα ονόματα των 57 θυμάτων θα τα σβήσει ο καιρός.

Δεν θα είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να διαγράψει τη μνήμη των αδικοχαμένων παιδιών, ανέφερε, θυμίζοντας το έγκλημα των Τεμπών και τη μεταφορά των λειψάνων τους στο Κουλούρι. Εάν σβήσουν τα ονόματα, πρόσθεσε, θα σπεύσει ο ίδιος στο σημείο και θα τα ξαναγράψει. Δήλωσε μάλιστα ότι αν οι αστυνομικές αρχές τον απομακρύνουν, είναι έτοιμος να σταθεί ο ίδιος στη θέση των ονομάτων, έως ότου δικαστούν τα πολιτικά πρόσωπα που ευθύνονται για την τραγωδία.