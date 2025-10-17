Προσκυνηματική εκδρομή στην Παναγία Προυσιώτισσα πραγματοποίησε ο πρόεδρος του Σωματείου Ιεροψαλτών Τρικάλων Υποψ. Δρ Αθανάσιος Γ Δημητρίου, συνοδευμένος από τον πνευματικό του Αρχιμ. Ευάγγελο Κατσάρα και μέλη του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Μέλισσας Καρδίτσας.

Η εκδρομή ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής 12 Οκτωβρίου 2025 και ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Οι προσκυνητές είχαν την ευλογία να επισκεφθούν τα βήματα της Παναγίας και την Ιερά Μονή της Παναγίας της Προυσιώτισσας.

Ο π. Ευάγγελος απηύθυνε λόγο αγάπης και πνευματικής οικοδομής προς τους προσκυνητές, τονίζοντας τη σημασία της ενότητας και της συνέργειας των τοπικών Εκκλησιών, καθώς και την ευλογία που προσφέρει κάθε προσκύνημα στους απανταχού ιερούς τόπους . Αναφέρθηκε επίσης στην ιστορία και την πνευματική ακτινοβολία της Ι. Μονής ευχόμενος κάθε αγαθό στο ευλογημένο ποίμνιο του χωριού Μέλισσα.

Η προσκυνηματική αυτή εμπειρία άφησε έντονες πνευματικές εντυπώσεις, αναμνήσεις και ευχαριστίες προς τον Θεό για την ευκαιρία αυτής της συνάντησης και συμπροσευχής.