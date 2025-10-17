Το περιστατικό που έλαβε χώρα χθες Πέμπτη στην Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, με την χορήγηση λάθος φαρμάκου σε ασθενή καρκινοπαθή, σχολίασαν τόσο η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας Ιωάννα Καραβά όσο και το μέλος του Σωματείου Εργαζομένων ΠΓΝΛ, Κώστας Λαρίσης, υπογραμμίζοντας ότι όσο το προσωπικό είναι μειωμένο τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες λάθους.

Ειδικότερα ο κ. Κώστας Λαρίσης μέλος του Σωματείου Εργαζομένων ΠΓΝΛ, σημέιωσε: «Έγινε ένα λάθος από νοσηλεύτρια για περιστατικό της Ογκολογικής Κλινικής. Ήταν μια ασθενής καρκινοπαθής που έπρεπε να κάνει το σχήμα της. Ανήκει στο τμήμα των χημειοθεραπειών, αλλά επειδή ο χώρος εκεί είναι και μικρός και ακατάλληλος και υπάρχει συνωστισμός, για αποσυμφόρηση έχει δημιουργηθεί ένας θάλαμος στην Ογκολογική Κλινική με πέντε κρεβάτια και πέντε πολυθρόνες.

Μπήκε το λάθος φάρμακο, το κατάλαβε γρήγορα η νοσηλεύτρια, είχαν πέσει λίγα mlαπό το φάρμακο και δεν δημιουργήθηκε κάποια παρενέργεια. Δεν θα δημιουργούταν παρενέργεια όμως, ακόμη και όλο να το έπαιρνε όπως είπαν οι γιατροί και έτσι αποδείχθηκε. Μετά έγιναν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, πέρα της ενημέρωσης του γιατρού και της Διοικήτριας του νοσοκομείου και του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ. Οι νοσηλεύτριες αυτές απομακρύνθηκαν από το συγκεκριμένο τμήμα. Θέλω να πω όμως ότι το ΠΓΝΛ είναι από τα καλά νοσοκομεία, λάθη γίνονταν, γίνονται και θα γίνονται και παγκόσμια. Παρά την έλλειψη προσωπικού, άδειες και ρεπό δεν έχουν δοθεί, αλλά παρόλα αυτά τα λάθη πανελληνίως σε σχέση με την Ευρώπη, είναι σε χαμηλότερη κλίμακα.

Δεν είχε γίνει κάτι άλλο στο παρελθόν με την νοσηλεύτρια με καμία από τις δύο που ήταν εκεί. Είναι συναδέλφισσες με εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση και πολύ καλοί άνθρωποι. Μπορεί και στον πιο άριστο, καλύτερο νοσηλευτή να συμβεί. Όμως συγνώμη στην ασθενή και τους συγγενείς της. Οι μελέτες λένε ότι όταν εντατικοποιείται η εργασία, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνει λάθος. Ζητάμε να στελεχωθεί με προσωπικό το νοσοκομείο μας, για να υπάρχουν καλύτερες υπηρεσίες και να αποφεύγεται αυτή η πιθανότητα να συμβεί κάποιο λάθος».

Από την πλευρά της η κ. Ιωάννα Καραβάνα, τόνισε: «Είναι δύσκολο να σχολιάσεις το οτιδήποτε σε μια τέτοια περίπτωση. Λάθη γίνονται, αλλά λάθη που συμβαίνουν σε ασθενή που ήδη είναι επιβαρυμένος από την χημειοθεραπεία, νομίζω ότι μας τρομάζουν διπλά όλους μας. Σημαντικό είναι ότι η ασθενής δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο από την λάθος χορήγηση συναφούς ουσίας. Μένουμε σε αυτό. Από την πλευρά του ασθενούς να πω ότι, είναι εξαιρετική η εργασία που προσφέρει και το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε γιατί έγινε το λάθος. Όταν το προσωπικό είναι καμένο από την πολλή δουλειά είναι φυσικό να κάνει λάθος. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν με ηρωισμό την δουλειά τους, ας δούμε τι έγινε, ας μην τους πυροβολήσουμε. Ψυχραιμία για να μάθουμε ακριβώς τι συνέβη. Μπορεί να έχουν γίνει κάποια άλλα περιστατικά αλλά δεν μπορούμε να τα μαθαίνουμε όλα. Κάποιοι δεν θέλουν να καταγγείλουν περιστατικά. Χρειάζεται να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Να έχουμε όλοι το θάρρος όταν κάτι πηγαίνει λάθος να με ονοματεπώνυμο να βγαίνουμε και να το λέμε.

Στο Πανεπιστημιακό υπάρχει μια πληγή, πρέπει να φύγει η μονάδα από εκεί δεν την βλέπει ούτε φως. Το αίτημα υπάρχει εδώ και χρόνια. Οι συνθήκες δεν είναι καλές, υπάρχουν διάδρομοι με τις γνωστές καρέκλες. Είμαστε στοιβαγμένοι σε μικρούς χώρους. Να είμαστε δίκαιοι όμως, σε αυτά τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία, είναι σημαντικό ότι οι οικονομικά ευάλωτοι έχουν πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία, και έχουμε πρόσβαση στο καλό φάρμακο».

ΠΗΓΗ: newsroom onlarissa.gr