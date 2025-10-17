Μια πρωτότυπη, αλλά και συγκινητική κινητοποίηση σημειώθηκε χθες στο 4ο Γενικό Λύκειο Βόλου, όπου οι μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη όχι για ζητήματα που αφορούν τις υποδομές ή τη σχολική ζωή, αλλά για έναν… τετράποδο φίλο τους.

Αφορμή στάθηκε η απομάκρυνση του «Λάζαρου», ενός ήρεμου αδέσποτου σκύλου που εδώ και σχεδόν έναν χρόνο είχε γίνει η μασκότ του σχολείου, αφού κάθε πρωί συνόδευε τα παιδιά στην αυλή και παρέμενε εκεί κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και των διαλειμμάτων. Οι μαθητές τον φρόντιζαν, τον τάιζαν και, όπως λένε, είχε γίνει «μέλος της σχολικής κοινότητας».

Η εικόνα του Λάζαρου να λείπει από τον χώρο του σχολείου μετά την περισυλλογή του από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες προκάλεσε έντονη συναισθηματική αντίδραση στους μαθητές, που αποφάσισαν να εκφράσουν την αντίθεσή τους μέσα από κατάληψη, ζητώντας την επιστροφή του ζώου ή την άμεση υιοθεσία του από όσους επιθυμούν.

«Ο Λάζαρος ήταν ήρεμος, φιλικός και γεμάτος αγάπη για τα παιδιά. Ερχόταν κάθε πρωί, καθόταν δίπλα τους στα διαλείμματα και έφευγε το απόγευμα για το πάρκο. Έγινε κομμάτι της καθημερινότητάς μας», δήλωσε ο διευθυντής του σχολείου, κ. Νίκος Ιωαννίδης, σημειώνοντας ότι η περισυλλογή του συγκλόνισε μαθητές και καθηγητές.

Όπως εξήγησε, από την πλευρά του Δήμου υπήρξε ενημέρωση ότι ο σκύλος θα εξεταστεί και θα εμβολιαστεί, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει η δυνατότητα να υιοθετηθεί είτε από το σχολείο είτε από μαθητές που ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Η περίπτωση του Λάζαρου ανέδειξε —πέρα από την ευαισθησία των μαθητών— και τη βαθύτερη ανάγκη να διαμορφωθεί μια παιδεία φιλοζωίας μέσα στα σχολεία.

Για τους εφήβους του 4ου ΓΕΛ Βόλου, ο τετράποδος φίλος τους δεν ήταν απλώς ένα αδέσποτο, αλλά σύμβολο συντροφικότητας, αγάπης και σεβασμού προς κάθε ζωντανό ον.

