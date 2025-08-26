Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι, με βάση αποφάσεις της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με:

Α. ΔΕΥΑΤ

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, για την αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΤ την Πέμπτη 28/08/2025 και την Παρασκευή 29/08/2025 και από 07:00 έως 15:00

* επί της οδού Αθηνάς Εργάνης και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Ιάσωνος έως τη διασταύρωσή της με την οδό Αριστοτέλους,

* επί της οδού Κορωνίδος και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Ασκληπιού έως τη διασταύρωσή της με την οδό Αλεξάνδρας.

Β. ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στον Εσωτερικό Δακτύλιο Τρικάλων και στο τμήμα αυτού από τη συμβολή του με την οδό Καρδίτσης έως τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Ριζαριού (ρεύμα κυκλοφορίας από την οδό Καρδίτσης προς τον κυκλικό κόμβο Ριζαριού), την Τετάρτη 27/08/2025 από 07:00 έως 15:00, για οικοδομικές εργασίες

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, για οικοδομικές εργασίες σε υπό ανέγερση οικοδομή επί της οδού Ευριπίδου και στο τμήμα από τη συμβολή της με την οδό Ασκληπιού έως τη συμβολή της με την οδό Ελευθερίας, την Τετάρτη 27/08/2025 τις ώρες 08:00 – 10:00

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, την Τετάρτη 27/08/2025 από 07:00 έως 15:00, στην οδό Βύρωνος και στο τμήμα από την διασταύρωση αυτής με την οδό Γαριβάλδη έως την διασταύρωση αυτής με την οδό Ζωγράφου, για εκφόρτωση υλικών επί της οδού Βύρωνος

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, την Τετάρτη 27/08/2025 από 07:00 έως 10:00, στην οδό Κανάρη και στο τμήμα από την διασταύρωση αυτής με την οδό Κορωνίδος έως την διασταύρωση αυτής με την οδό Μετεώρων, για οικοδομικές εργασίες σε παρακείμενη οικοδομή επί της οδού Κανάρη

– προσωρινή στένωση του οδοστρώματος, για εργασίες σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων, επί της οδού Αχιλλέως και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Φαρμάκη και Τσακάλωφ (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς οδό Φαρμάκη), την Τετάρτη 27/08/2025 από 08:00 έως 15:00