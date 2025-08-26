Το πολυπληθέστερο κυβερνητικό κλιμάκιο των τελευταίων ετών θα επισκεφθεί τη Βόρεια Ελλάδα ενόψει της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Επόμενο ΣΚ στις 6 Σεπτεμβρίου.

Στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης οργανωτικής κινητοποίησης βρίσκεται ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας. Με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα ανέλαβε τον συντονισμό των κλιμακίων και τον σχεδιασμό των δράσεων σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, εξασφαλίζοντας ότι κάθε βήμα θα ολοκληρωθεί έγκαιρα και με ακρίβεια.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα δράσεων των κλιμακίων της Νέας Δημοκρατίας:

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

Θανάσης Κοντογεώργης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ

Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Κώστας Γκιουλέκας, Υφυπουργός Εσωτερικών

Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Υφυπουργός Υγείας

Άννα Καραμανλή, Υφυπουργός Τουρισμού

Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού

Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ιωάννης Μπούγας, Υφυπουργός Δικαιοσύνης

Δημήτριος Σκάλκος, ΓΓ Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Νίκος Ταχιάος, Υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών

Στάθης Σταθόπουλος, ΓΓ Δασών

ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Γιάννης Βρούτσης, Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού

Νίκος Παπαϊωάννου, Υφυπουργός Παιδείας

Σταύρος Καλαφάτης, Υφυπουργός Ανάπτυξης

Δημήτριος Αναγνώπουλος, ΓΓ Υποδομών

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Θανάσης Κοντογεώργης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ

Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού

Κώστας Γκιουλέκας, Υφυπουργός Εσωτερικών

Μάριος Θεμιστοκλέους, Υφυπουργός Υγείας

Έλενα Ράπτη, Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας

Χρήστος Κέλλας, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Άννα Καραμανλή, Υφυπουργός Τουρισμού

ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Υφυπουργός Ανάπτυξης

Αθανάσιος Μπαλέρμπας, ΓΓ Εσωτερικών

ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών

Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Μανώλης Γραφάκος, ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

Ειρήνη Αγαπηδάκη, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας

Κώστας Βλάσης, Υφυπουργός Παιδείας

Αναστάσιος Γαϊτάνης, ΓΓ Έρευνας & Καινοτομίας

ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

Θοδωρής Λιβάνιος, Υπουργός Εσωτερικών

Ελευθέριος Κρητικός, ΓΓ Βιομηχανίας

Χριστίνα–Μαρία Κράββαρη, ΓΓ Δημόσιας Υγείας

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας

Βιβή Χαραλαμπογιάννη, Υφυπουργός Εσωτερικών

Ιάσονας Φωτήλας, Υφυπουργός Πολιτισμού

Έλενα Ράπτη, Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας

Παναγιώτης Στάθης, ΓΓ Δημόσιας Τάξης

ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας

Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών

Λίλιαν Βιλδιρίδη, ΓΓ Υπηρεσιών Υγείας

Γεώργιος Καλαντζής, ΓΓ Θρησκευμάτων

ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Κώστας Καραγκούνης, Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Βασίλης Σιαδήμας, ΓΓ Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ

ΠΕ ΕΒΡΟΥ

Θάνος Πλεύρης, Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου

Βασίλειος Σπανάκης, Υφυπουργός Εσωτερικών

Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας:

Αικατερίνη Οικονόμου, ΓΓ Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νίκος Δένδιας, Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Γιώργος Κώτσηρας, Υφυπουργός Οικονομικών

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Πέμπτη 4 και Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας

Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Οικονομικών

Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών

Αντώνης Οικονόμου, ΓΓ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Αθανάσιος Δαβάκης, Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας

Σπύρος Πρωτοψάλτης, ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Την ίδια μέρα, η Νέα Δημοκρατία θα πραγματοποιήσει δύο εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη.

Στις 11:00, η Γραμματεία Ατόμων με Αναπηρία της ΝΔ σε συνεργασία με τη Διοικούσα Επιτροπή ΝΔ Νομού Θεσσαλονίκης, συνδιοργανώνουν εκδήλωση-συζήτηση για θέματα αναπηρίας, με ομιλήτρια την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Χαιρετισμούς στην εκδήλωση θα απευθύνουν ο Γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Ζήσης Ιωακείμοβιτς και ο Γραμματέας Ατόμων με Αναπηρία ΝΔ, Κώστας Λολίτσας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής. (Μιχαήλ Καλού 6, Θεσσαλονίκη).

Στις 17:00, η Γραμματεία Παραγωγικών Φορέων και Επιχειρηματικότητας της Νέας Δημοκρατίας οργανώνει ημερίδα για την επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της δράσης «Επιχειρείτε!», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης (Αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης»).

Κεντρικοί ομιλητές στις θεματικές ενότητες της ημερίδας θα είναι ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.